Талалаев рассказал, при каких условиях «Ахмат» победит «Зенит»

Да ладно, тебя и на лавку не пустят из-за удаления. Некому будет на игроков и судей орать, психанутый!
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, за счет чего его команда может победить «Зенит» в 4-м туре РПЛ.
«Помимо того, что нужно сыграть свой самый лучший матч, чтобы добиться результата, нужна фортуна, обязательно; нужно, чтобы футбольные боги и люди в черном тоже были лояльны во многих вопросах. И самое главное — играть в футбол.
Они очень хорошо играют в атаку. Но в обороне, как мы увидели и как показали «Химки», после недонастроя у них возможны варианты, которые тренеры видят, а насколько это будет реализовано, зависит от ребят», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
- «Ахмат» примет «Зенит» в субботу, 6 августа.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Ахмат» идет 8-м.