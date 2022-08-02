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    Талалаев рассказал, при каких условиях «Ахмат» победит «Зенит»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, за счет чего его команда может победить «Зенит» в 4-м туре РПЛ.

    «Помимо того, что нужно сыграть свой самый лучший матч, чтобы добиться результата, нужна фортуна, обязательно; нужно, чтобы футбольные боги и люди в черном тоже были лояльны во многих вопросах. И самое главное — играть в футбол.

    Они очень хорошо играют в атаку. Но в обороне, как мы увидели и как показали «Химки», после недонастроя у них возможны варианты, которые тренеры видят, а насколько это будет реализовано, зависит от ребят», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

    • «Ахмат» примет «Зенит» в субботу, 6 августа.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Ахмат» идет 8-м.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16732

      paracetamol 40 минут назад

      Да ладно, тебя и на лавку не пустят из-за удаления. Некому будет на игроков и судей орать, психанутый!

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      Рейтинг: +4006

      Enter2006 1 час назад

      ... в своих влажных фантазиях в СрачТВ

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