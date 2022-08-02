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  • Талалаев рассказал, при каких условиях «Ахмат» победит «Зенит»

Талалаев рассказал, при каких условиях «Ахмат» победит «Зенит»

2 августа 2022, 10:04
4

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, за счет чего его команда может победить «Зенит» в 4-м туре РПЛ.

«Помимо того, что нужно сыграть свой самый лучший матч, чтобы добиться результата, нужна фортуна, обязательно; нужно, чтобы футбольные боги и люди в черном тоже были лояльны во многих вопросах. И самое главное — играть в футбол.

Они очень хорошо играют в атаку. Но в обороне, как мы увидели и как показали «Химки», после недонастроя у них возможны варианты, которые тренеры видят, а насколько это будет реализовано, зависит от ребят», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

  • «Ахмат» примет «Зенит» в субботу, 6 августа.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Ахмат» идет 8-м.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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Enter2006
1659425168
... в своих влажных фантазиях в СрачТВ
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paracetamol
1659428878
Да ладно, тебя и на лавку не пустят из-за удаления. Некому будет на игроков и судей орать, психанутый!
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Spirit_78
1659431585
Неуверенная игра Зенита в гостевых матчах + абсолютная лояльность судей к Ахмату - всё это может привести к ничейному результату или к поражению. Надеюсь, Семак сможет найти "противоядие" против всех этих обстоятельств.
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zigbert
1659441659
В Грозном всегда играть сложно для любых команд РПЛ.
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