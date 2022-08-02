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    Семак прокомментировал поведение Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не злится на нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Магомеда Оздоева из-за того, что они не поблагодарили его за совместную работу после завершения контрактов.

    «Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.

    Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся.

    Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер – и за себя, и за коллектив, и за результат.

    Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность», – сказал Семак.

    • Дзюба и Оздоев покинули «Зенит» этим летом.
    • Оздоев перешел в турецкий «Карагюмрюк».
    • Дзюба тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +97370

      zigbert 8 минут назад

      Что теперь о них вспоминать, для тренера это отработанный материал.

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      Рейтинг: +3986

      Enter2006 35 минут назад

      Семак, а вот по честному? Ты же понимаешь что в Зените ты просто "прокладка" а не главный тренер. Такой "Зиц-председатель".

      2
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      Рейтинг: +16724

      paracetamol > Enter2006 20 минут назад

      У кого-то крыша едет!

      0
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      Рейтинг: +5602

      Павелий > paracetamol 7 минут назад

      Мы про тебя давно знали. Ты когда к врачу с этим последний раз ходил?

      0
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