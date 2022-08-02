Семак прокомментировал поведение Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не злится на нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Магомеда Оздоева из-за того, что они не поблагодарили его за совместную работу после завершения контрактов.

«Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.

Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся.

Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер – и за себя, и за коллектив, и за результат.

Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность», – сказал Семак.