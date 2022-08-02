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  • Семак прокомментировал поведение Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

Семак прокомментировал поведение Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

2 августа 2022, 08:09
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не злится на нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Магомеда Оздоева из-за того, что они не поблагодарили его за совместную работу после завершения контрактов.

«Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.

Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся.

Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер – и за себя, и за коллектив, и за результат.

Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность», – сказал Семак.

  • Дзюба и Оздоев покинули «Зенит» этим летом.
  • Оздоев перешел в турецкий «Карагюмрюк».
  • Дзюба тренируется с «Рубином».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Оздоев Магомед Семак Сергей
Комментарии (16)
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Enter2006
1659417666
Семак, а вот по честному? Ты же понимаешь что в Зените ты просто "прокладка" а не главный тренер. Такой "Зиц-председатель".
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zigbert
1659419285
Что теперь о них вспоминать, для тренера это отработанный материал.
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Павелий
1659420155
Именно поэтому, Серёжа, тебя исключили из армейских кричалок. Ведь ты был хорошим игроком, капитаном у армейцев.... а стал тренером у бомжей!
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nik55
1659421053
значит ты им ничего хорошего не дал----вот и ушли по английски
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САДЫЧОК
1659421635
Оздоев вообще очень слабый футболист ! Дзюба тоже никому не нужен , потому , что нужно перестраивать игру команды и играть на это бревно ! Иначе , он бесполезен !
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Давид59
1659422671
Ежу понятно, что эти парни хотели остаться. Эмоционально их понять можно. Они считали себя достойными нового контракта. Насчёт Дзюбы было всё ясно. Никто не будет платить футболисту, который постоянно "не в форме". А вот Оздоев. Не знаю, не знаю.
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alp
1659423131
мнения переигрывающего балагура и футболиста-поперечника вряд ли должны интересовать Сергея Семака
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Taps
1659430528
Семак - толераст.
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