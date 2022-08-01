Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна.

Зарема раскритиковала слухи о скорых изменениях в спартаковском руководстве, упомянув в том числе Червиченко.

«Лишь бы Зарему никто президентом не выбрал, все остальное «Спартак» сможет пережить.

Ну а что плохого в том, чтобы меня президентом назначить? Помнит девушка про меня, нервничает. Подозревает, видимо, что и выбрали бы.

Если предложили бы – это в 30 лет можно на такие вещи соглашаться, не до конца понимая, в какое болото погружаешься, когда еще много иллюзий.

С точки зрения вершин моего возраста – не самая лучшая перспектива. Не то, чтобы авантюра, просто уже понимаю уровень ответственности, спроса – что люди хотят, как они этого хотят, насколько это важно и болезненно для многих людей.

Не все понимают, как для многих людей важно все, что происходит. Спорт и спорт, проходят и проходят, а для кого-то это целая жизнь.

Проблемы в семье начинаются после поражения «Спартака». Когда ты молодой, тебе кажется, что все честно, все справедливо, не видишь моментов, далеких от спорта.

Но сейчас уже понимаю, что не все так радужно. Политика, коррупция, да хотя бы то, что у нас чемпионат выстраивается под чемпионство одной команды.

У нее есть клубы-сателлиты, решения принимаются – да об этом можно целую вечность говорить. Только есть ли в этом смысл?» – сказал Червиченко.