«Не дышите на «Спартак!». Зарема отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию, что в скором времени ее муж покинет пост президента клуба.
Сообщалось, что новым спартаковским руководителем, вероятно, станет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.
«Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол.
В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.
Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!». Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят.
Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – сказала Салихова.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.