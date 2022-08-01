«Не дышите на «Спартак!». Зарема отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию, что в скором времени ее муж покинет пост президента клуба.

Сообщалось, что новым спартаковским руководителем, вероятно, станет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол.

В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.

Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!». Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят.

Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – сказала Салихова.