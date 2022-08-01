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    «Не дышите на «Спартак!». Зарема отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию, что в скором времени ее муж покинет пост президента клуба.

    Сообщалось, что новым спартаковским руководителем, вероятно, станет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

    «Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол.

    В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.

    Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!». Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят.

    Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – сказала Салихова.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +97368

      zigbert 18 минут назад

      Очень эмоционально но по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20051

      Аvenger 22 минуты назад

      На вонь от Заремы у каждого клуба есть ПротивоСпартакогоГаз.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2072

      kvm 52 минуты назад

      не хочет соска менять папика...

      2
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      Рейтинг: +32404

      VVM1964 > kvm 40 минут назад

      Теперь знаю кого имел в виду аларм, когда писал, что ему стыдно за Спартак (((

      0
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      Рейтинг: +6174

      порт 56 минут назад

      Должна по идее прилететь ответка от Червиченко, Смородской,Ловчева, Лозы, Губерниева и от Мостового.

      1
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      Рейтинг: +4347

      mopecekca > порт 43 минуты назад

      смотри как бы тебе в лоб не прилетело, подстрекатель куев

      2
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      Рейтинг: -259

      vsespartak01 > mopecekca 38 минут назад

      да на фиг!писать что то про этих!один фиг как об стенку горох им!порты и всякое нету вони сборище!

      1
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      Рейтинг: -259

      vsespartak01 > порт 37 минут назад

      тебе сколько лет младенец?

      0
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      Рейтинг: +7184

      nik55 1 час назад

      все сказано верно

      1
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      Рейтинг: +23100

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну Заремка, ну провокатор!... Губерниев, верняк, уже ссыт кипятком от возмущения, не может вспомнить чтО он вчера пил. )))

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