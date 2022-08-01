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  • «Не дышите на «Спартак!». Зарема отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба

«Не дышите на «Спартак!». Зарема отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба

1 августа 2022, 20:35
13

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию, что в скором времени ее муж покинет пост президента клуба.

Сообщалось, что новым спартаковским руководителем, вероятно, станет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол.

В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.

Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!». Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят.

Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – сказала Салихова.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Хачатурянц возглавлял РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1659376491
Ну Заремка, ну провокатор!... Губерниев, верняк, уже ссыт кипятком от возмущения, не может вспомнить чтО он вчера пил. )))
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nik55
1659376507
все сказано верно
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порт
1659376968
Должна по идее прилететь ответка от Червиченко, Смородской,Ловчева, Лозы, Губерниева и от Мостового.
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kvm
1659377176
не хочет соска менять папика...
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zigbert
1659379240
Очень эмоционально но по делу.
Ответить
житель СПб
1659381929
Я так понял - что все-таки не хочет она отдавать Спартак...
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Vitaga
1659388381
такой бред она несет ппц..... судя по её словам - руки прочь от моей игрушки. она только моя. кто такие фанаты? что за болельщики? это МОЁ ! личное! остальные все на хрен! про должности еще вообще бредятина - ни один нормальный человек не поставит названных ею на какую то роль в Спартаке.. наибольший вред клубу наносит она сама и её муж
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Sky Spartak
1659391714
По сути она права ))) !!!
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paracetamol
1659419821
Не дышите на «Спартак» перегаром!
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