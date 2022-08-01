Червиченко – о «Спартаке»: «Хачатурянц и Федун не уживутся в одной берлоге»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном приходе в клуб экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Насколько я понимаю, у Федуна не всe так ладно в компании с руководством. Но тут вопрос ещe в том, останется ли у него кусочек «Лукойла» или весь «Спартак».

Содержать «Спартак» Федуну не больно. При положительных результатах ему опять начинает всe нравиться. Непонятна природа этого судейского перерождения. Чего они вместо того, чтобы судить объективно, начали в половине моментов свистеть в пользу «Спартака».

Точно уверен, что Хачатурянц и Федун в одной берлоге не уживутся. Верю ли я в уход Федуна из «Спартака»? Всe возможно. Это неуправляемый снаряд, который летит непонятно куда, зачем и по какой траектории», – сказал Червиченко.