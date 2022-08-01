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    Червиченко – о «Спартаке»: «Хачатурянц и Федун не уживутся в одной берлоге»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном приходе в клуб экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

    «Насколько я понимаю, у Федуна не всe так ладно в компании с руководством. Но тут вопрос ещe в том, останется ли у него кусочек «Лукойла» или весь «Спартак».

    Содержать «Спартак» Федуну не больно. При положительных результатах ему опять начинает всe нравиться. Непонятна природа этого судейского перерождения. Чего они вместо того, чтобы судить объективно, начали в половине моментов свистеть в пользу «Спартака».

    Точно уверен, что Хачатурянц и Федун в одной берлоге не уживутся. Верю ли я в уход Федуна из «Спартака»? Всe возможно. Это неуправляемый снаряд, который летит непонятно куда, зачем и по какой траектории», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3964

      Enter2006 22 минуты назад

      Бедный Спартак. Как зае*ала это санта барбара! ((

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      Рейтинг: +1874

      Vitaga 22 минуты назад

      про федуна - неуправляемый снаряд - летящий неведомо куда - верно сказано. кривыми путями ставшего олигархом и купив игрушку - народный клуб - показал себя полной бездарностью как руководителя . окружил себя нелепыми помощниками и аферистами и допустил их к клубу . пустил бабу порулить абсолютно некомпетентную в сфере футбола что начиталась статистики и посчитала себя гением

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      Рейтинг: +1925

      моэм 44 минуты назад

      Причём здесь Федун ?... главное чтобы с Заремой был правильный контакт , поэтому велика вероятность . что всё может получится как с Газизовым .

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