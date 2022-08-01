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    Эракович может перейти в «Зенит» после ЧМ-2022

    Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович остается одной из приоритетных трансферных целей «Зенита».

    По информации «РБ Спорт», сербский клуб отказывается продавать футболиста сейчас, но готов расстаться с ним после ЧМ-2022. В «Црвене Звезде» считают, что после турнира цена на Эраковича вырастет.

    21-летний серб может перейти в «Зенит», если клуб будет готов заплатить требуемую сумму.

    • В прошлом сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
    • Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4602

      Беспонтий 1 час назад

      судя по повадкам и аппетиту
      мы собрались всей командой перейти
      "в один из топовых чемпионатов"
      ------------
      хоть корнета одоевского оставьте
      и иже с ним вечного подпоручика сутормина
      ну прапорщик ерохин точно пригодится

      и бравый мостовой
      практически гусар драгун
      вот только лошадь дальше убежала

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16427

      ilichkadr 1 час назад

      У «РБ Спорт» что ни сербский футболист, то в приоритете, причём исключительно у Зенита.

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