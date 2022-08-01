Эракович может перейти в «Зенит» после ЧМ-2022

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович остается одной из приоритетных трансферных целей «Зенита».
По информации «РБ Спорт», сербский клуб отказывается продавать футболиста сейчас, но готов расстаться с ним после ЧМ-2022. В «Црвене Звезде» считают, что после турнира цена на Эраковича вырастет.
21-летний серб может перейти в «Зенит», если клуб будет готов заплатить требуемую сумму.
- В прошлом сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»