Эракович может перейти в «Зенит» после ЧМ-2022

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович остается одной из приоритетных трансферных целей «Зенита».

По информации «РБ Спорт», сербский клуб отказывается продавать футболиста сейчас, но готов расстаться с ним после ЧМ-2022. В «Црвене Звезде» считают, что после турнира цена на Эраковича вырастет.

21-летний серб может перейти в «Зенит», если клуб будет готов заплатить требуемую сумму.