Эракович может перейти в «Зенит» после ЧМ-2022

судя по повадкам и аппетиту
мы собрались всей командой перейти
"в один из топовых чемпионатов"
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хоть корнета одоевского оставьте
и иже с ним вечного подпоручика сутормина
ну прапорщик ерохин точно пригодится
и бравый мостовой
практически гусар драгун
вот только лошадь дальше убежала
Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович остается одной из приоритетных трансферных целей «Зенита».
По информации «РБ Спорт», сербский клуб отказывается продавать футболиста сейчас, но готов расстаться с ним после ЧМ-2022. В «Црвене Звезде» считают, что после турнира цена на Эраковича вырастет.
21-летний серб может перейти в «Зенит», если клуб будет готов заплатить требуемую сумму.
- В прошлом сезоне Эракович провел 41 матч и отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.