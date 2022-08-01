«Факел» не будет жаловаться на судей в ЭСК в этом сезоне: «Они такие же люди»

«Факел» принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения не принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах.

Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьeзным давлением.

Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», – заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

«Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.

У «Факела» после 3 туров 2 очка.

Следующий соперник – ЦСКА (6 августа).

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу