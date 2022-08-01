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    «Факел» не будет жаловаться на судей в ЭСК в этом сезоне: «Они такие же люди»

    «Факел» принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.

    «Как бы ни складывались матчи, какие бы решения не принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах.

    Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьeзным давлением.

    Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», – заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

    • «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
    • У «Факела» после 3 туров 2 очка.
    • Следующий соперник – ЦСКА (6 августа).

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16580

      Cleaner 33 минуты назад

      Адекватные люди в ФК Факел работают.

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