Воспитанник «Зенита» Коваленко объяснил, как в 19 лет попал в армию

Защитник «Пюника» Михаил Коваленко рассказал о службе в армии, куда он попал, несмотря на футбольную карьеру.

«Я был в системе «Зенита» до 15 лет, потом два года до выпуска провeл в школе «Коломяги», с которыми мы выигрывали и чемпионат, и кубок города.

После я сыграл на мемориале Гранаткина за сборную Санкт-Петербурга, и Анатолий Давыдов пригласил меня в дубль «Зенита». Полгода с ними тренировался, но не был заявлен.

Дальше Дмитрий Черышев стал главным тренером, и я начал играть, в том числе в Юношеской Лиге чемпионов. Однако в начале декабря меня забрали в армию на год. Так получилось...

Всегда рассчитывал только на футбол, учeбу забросил. Я был в колледже при Лесгафта, но меня отчислили. Были мысли получить военный билет, но не успел. Пришли домой, забрали.

Служил в Михайловской военно-артиллерийской академии. Полгода провeл в Луге. Потом перевели в Санкт-Петербург, там я отвечал за спортивный зал.

С одной стороны, в 19 лет потерял целый год, да, но с другой – всe было к лучшему. В последние полгода меня днeм отпускали на тренировки с «Зенитом». Но играть не мог. Заявить не получалось, так как я был в вооруженных силах.

Думаю, армия наоборот пошла на пользу. Потом ведь вернулся, удачно провeл товарищескую встречу за «Зенит-2» с «Бенфикой», и Радимов меня оставил.

Правда, за полгода не провeл ни одного матча, но набрал форму и пошeл в «Динамо» Санкт-Петербург», – сказал Коваленко.