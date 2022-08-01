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    Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды над «Академией Пушкаша» (1:0) в первом туре чемпионата Венгрии.

    «Прекрасно понимали, что матч будет сложным, так как мы играли с конкурентным соперником. Было видно, как на команду повлияла игра в отборе Лиги чемпионов. Наши футболисты вымотались, и это сказалось на темпе и качестве игры.

    Нам пришлось использовать новую тактику и вносить изменения в стартовый состав. Я рад, что мы начали сезон с победы», – сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» выиграл благодаря голу на 95-й минуте.
    • В среду команда на выезде разгромила «Слован» со счетом 4:1 в квалификации ЛЧ.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23080

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      У Черчесова хорошая школа - Спартак -, проучил академиков.

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