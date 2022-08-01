Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»

Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»

1 августа 2022, 09:09
1

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды над «Академией Пушкаша» (1:0) в первом туре чемпионата Венгрии.

«Прекрасно понимали, что матч будет сложным, так как мы играли с конкурентным соперником. Было видно, как на команду повлияла игра в отборе Лиги чемпионов. Наши футболисты вымотались, и это сказалось на темпе и качестве игры.

Нам пришлось использовать новую тактику и вносить изменения в стартовый состав. Я рад, что мы начали сезон с победы», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» выиграл благодаря голу на 95-й минуте.
  • В среду команда на выезде разгромила «Слован» со счетом 4:1 в квалификации ЛЧ.

Еще по теме:
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
В «Ахмате» оценили работу Черчесова 2
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
Источник: сайт «Ференцвароша»
Европа Ференцварош Академия Пушкаша Черчесов Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1659336905
У Черчесова хорошая школа - Спартак -, проучил академиков.
Ответить
Главные новости
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
1
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
6
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
10:33
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
10:19
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
6
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
ФотоРоссиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
08:30
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
01:37
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
00:24
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+