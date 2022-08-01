Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды над «Академией Пушкаша» (1:0) в первом туре чемпионата Венгрии.

«Прекрасно понимали, что матч будет сложным, так как мы играли с конкурентным соперником. Было видно, как на команду повлияла игра в отборе Лиги чемпионов. Наши футболисты вымотались, и это сказалось на темпе и качестве игры.

Нам пришлось использовать новую тактику и вносить изменения в стартовый состав. Я рад, что мы начали сезон с победы», – сказал Черчесов.