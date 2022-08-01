Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Торпедо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Торпедо».

Результат встречи – ничья 1:1.

Самарцы набрали 4 очка в 3 турах чемпионата и идут на 10-м месте.

«Первые минут десять мы входили в игру. Потом, я считаю, у нас был хороший отрезок, мы могли забивать. В этот момент мы пропустили контратаку, нам забили красивый гол. Этот гол испортил, развернул нашу игру.

После этого соперник стал глубже обороняться, мы потеряли скорость, не было свободных зон. Мы могли играть лучше, могли играть быстрее. Первый тайм, наверное, не проигранный по количеству моментов и качеству игры, но проигранный по счету.

Во втором тайме мы были активнее, доминировали, но на весь матч сил не хватило. После гола еще минут 10-15 мы проявили активность, но после этого штурм провести не смогли.

Почему? Не знаю. Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано. Есть игроки, которые играли не на своих позициях. Мы взяли одно очко, надо идти дальше. Будем дальше искать возможности стать сильнее», – сказал Осинькин.