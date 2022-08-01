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  • Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Торпедо»

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Торпедо»

1 августа 2022, 07:56
5

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Торпедо».

  • Результат встречи – ничья 1:1.
  • Самарцы набрали 4 очка в 3 турах чемпионата и идут на 10-м месте.

«Первые минут десять мы входили в игру. Потом, я считаю, у нас был хороший отрезок, мы могли забивать. В этот момент мы пропустили контратаку, нам забили красивый гол. Этот гол испортил, развернул нашу игру.

После этого соперник стал глубже обороняться, мы потеряли скорость, не было свободных зон. Мы могли играть лучше, могли играть быстрее. Первый тайм, наверное, не проигранный по количеству моментов и качеству игры, но проигранный по счету.

Во втором тайме мы были активнее, доминировали, но на весь матч сил не хватило. После гола еще минут 10-15 мы проявили активность, но после этого штурм провести не смогли.

Почему? Не знаю. Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано. Есть игроки, которые играли не на своих позициях. Мы взяли одно очко, надо идти дальше. Будем дальше искать возможности стать сильнее», – сказал Осинькин.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Торпедо Осинькин Игорь
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1659335898
Торпедо отступать некуда. Очевидно, что они тщательно готовились к игре. "*
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paracetamol
1659338725
Так играть с аутсайдером КС нельзя!
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zigbert
1659358127
Трудно будет Крыльям в этом сезоне. Такие игроки как: Сергеев, Зиньковский, Сарвели, были ключевыми в команде. К тому же травмы игроков тоже дают знать о себе.
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Sviro
1659363489
Хроническая болезнь команды - п р о с е р а т ь аутсайдерам на своём поле. Эти очки потом на вес золота могут быть. Могли, не могли .... что болтать впустую. Признайся что не настроил команду должным образом и всё. Выиграть у Оренбурга в гостях и продуть Торпедо дома - каким лохом надо быть!!
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