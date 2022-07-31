Товарищеские матчи. «Реал» победил «Ювентус», «Барселона» – «Нью-Йорк РБ»

«Реал» в контрольной встрече оказался сильнее «Ювентуса». Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

В другой игре «Барселона» победила «Нью-Йорк РБ» из МЛС. Новичок каталонцев Роберт Левандовски по-прежнему еще не забил за команду.

Ассистом у «Барселоны» отметился купленный у «Лидса» форвард Рафинья.

Оба матча прошли в США.

Товарищеские матчи

Реал (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 19 (с пенальти); 2:0 – Асенсио, 69.

Нью-Йорк РБ (США) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дембеле, 40; 0:2 – Депай, 87.