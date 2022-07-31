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    Товарищеские матчи. «Реал» победил «Ювентус», «Барселона» – «Нью-Йорк РБ»

    «Реал» в контрольной встрече оказался сильнее «Ювентуса». Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

    В другой игре «Барселона» победила «Нью-Йорк РБ» из МЛС. Новичок каталонцев Роберт Левандовски по-прежнему еще не забил за команду.

    Ассистом у «Барселоны» отметился купленный у «Лидса» форвард Рафинья.

    Оба матча прошли в США.

    Товарищеские матчи

    Реал (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 19 (с пенальти); 2:0 – Асенсио, 69.

    Нью-Йорк РБ (США) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дембеле, 40; 0:2 – Депай, 87.

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    Источник: Бомбардир.ру

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