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    Смородская назвала причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение московского клуба от «Зенита» (0:5).

    – С чем связано крупное поражение?

    – С руководством «Локомотива». Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили клуб. С «Зенитом» очень сложно бороться. В клубе нормальная атмосфера, стабильность, очень хорошая работа на трансферном рынке. С ними очень сложно конкурировать. Но тем не менее можно.

    Но, если в клубе бардак, у футболистов опускаются руки. Они отпускают Смолова, Рыбуса и берут Игнатьева. Это что такое? Они говорят, что они за омоложение состава. А Игнатьев что, молодой?

    • «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
    • У команды ни одной победы в трех матчах.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5024

      ySS 2 минуты назад

      Червяченко в юбке от Локомотива)

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      Рейтинг: +288

      BRAZILES 3 минуты назад

      вот это --экспетр Смародская --ба поумнее нечего найти несмогли?

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      Рейтинг: +11272

      Алексей З 9 минут назад

      Нашли у кого спросить ?

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      Рейтинг: +16685

      paracetamol 26 минут назад

      Вообще-то, со Смородской весь бардак и начался!

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