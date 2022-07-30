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  • Смородская назвала причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита»

Смородская назвала причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита»

30 июля 2022, 21:52
11

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение московского клуба от «Зенита» (0:5).

– С чем связано крупное поражение?

– С руководством «Локомотива». Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили клуб. С «Зенитом» очень сложно бороться. В клубе нормальная атмосфера, стабильность, очень хорошая работа на трансферном рынке. С ними очень сложно конкурировать. Но тем не менее можно.

Но, если в клубе бардак, у футболистов опускаются руки. Они отпускают Смолова, Рыбуса и берут Игнатьева. Это что такое? Они говорят, что они за омоложение состава. А Игнатьев что, молодой?

  • «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
  • У команды ни одной победы в трех матчах.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (11)
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paracetamol
1659207878
Вообще-то, со Смородской весь бардак и начался!
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ySS
1659209308
Червяченко в юбке от Локомотива)
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BRO_football
1659209503
Да-да, при Смородской в Локомотиве всё было понятно и всё было прекрасно!
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raritet
1659211097
С Вас уважаемая и начался бардак -для начала убрали тренера.
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житель СПб
1659212226
Но так все и есть...
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GoLenaStop
1659213341
Обидный крупняк...слов нет. Железные дорожники, ау! Надо собраться, иначе чемпионат станет очередным бенефисом зеньки . Удачи!
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Вомбат
1659213477
О как! Игнатьев в его 23 года для нее уже старый. Видно, не жалеет денежек эта мадам на юных мальчиков.
Ответить
kvm
1659214774
мнение старушки-пердушки
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Zenit_Zenit
1659245352
Ну, Смородской можно верить. Она знаток. Кислых щей. С нее развал локо и начался.
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zigbert
1659250929
В отношении Игнатьева она права. Смолов нет нет да и даст результат.
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