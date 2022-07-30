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    Баринов извинился за разгром от «Зенита»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов извинился перед фанатами после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

    «В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. По игре мне больше нечего сказать», – сказал Баринов.

    • Баринов во 2-м тайме получил красную карточку.
    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7299

      Томик 9 минут назад

      Но Клаудиньо то закрыл, наверно? Матч я не смотрел, но ведь Дима зря говорить не стал бы...

      0
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      Рейтинг: +65733

      portero 35 минут назад

      Малком конечно жолжен был желтую в первом получать за нырок. Да и тут он сразу дорисовал...

      0
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      Рейтинг: +2592

      BlackMurder 1 час назад

      Извинился, уже понял

      1
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      Рейтинг: +6224

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Максимально глупое удаление. Зенит - чемпион!

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      Рейтинг: +16685

      paracetamol 1 час назад

      Кайся, костолом!

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      Рейтинг: +1912

      fakeid 1 час назад

      куда подевалась его самоуверенность? вот если бы он тогда сказал, что попробует закрыть клаудиньо - то вопросов не было бы. но он ведь так авторитетно заявил, что "я его закрою!". в итоге у клаудиньо гол, у баринова удаление, у локо позор как у спартака. ладно, глумиться не буду, надеюсь, правильные выводы он сделал. за то, что извинился перед болельщиками - респект.

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