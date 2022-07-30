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Баринов извинился за разгром от «Зенита»

30 июля 2022, 20:44
11

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов извинился перед фанатами после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. По игре мне больше нечего сказать», – сказал Баринов.

  • Баринов во 2-м тайме получил красную карточку.
  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
  • У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (11)
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paracetamol
1659204416
Кайся, костолом!
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BlackMurder
1659205312
Извинился, уже понял
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portero
1659207305
Малком конечно жолжен был желтую в первом получать за нырок. Да и тут он сразу дорисовал...
Ответить
Томик
1659208842
Но Клаудиньо то закрыл, наверно? Матч я не смотрел, но ведь Дима зря говорить не стал бы...
Ответить
САДЫЧОК
1659210197
Худший игрок матча ! Очень слабый футболист !
Ответить
житель СПб
1659211626
Баринов никого не закрыл, и удалился совершенно глупо - при счете - 3!? Зачем?! Вот за что надо извиняться... Подставил команду в следующем туре.
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BlackMurder
1659212227
Извиняться, тоже надо уметь, все не боги
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Марк Аврелий!
1659221197
да не переживай ты. Спартак вон 1:7 проиграл и ничего
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АЛЕКС 58
1659245110
Ещё перед игрой было понятно,что никого он не закроет,а удалится Факт на лицо. Слабое звено у Локо. Отпустите его в Европу,за ним топ-клубы в очереди стоят.
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zigbert
1659251527
Глупое удаление получил Баринов. Позиционно сыграл неверно.
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