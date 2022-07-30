Баринов извинился за разгром от «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов извинился перед фанатами после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. По игре мне больше нечего сказать», – сказал Баринов.

Баринов во 2-м тайме получил красную карточку.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол