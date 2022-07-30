Агент Оздоева рассказал о роли Пирло в переходе россиянина в «Карагюмрюк»

Анзор Гаргаев, агент новичка «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о переходе игрока в турецкий клуб.

«Они активно разговаривали до того, как Магомед туда прилетел, потом начали вживую разговаривать. Их всe устроило. Хорошие условия и команда, тренер топовый, в детали контракта я не лез.

Вчера я был на тренировке, Магомед участвовал в ней, я увидел, как Пирло работает, в какой футбол они пытаются играть, доволен, что Магомед оказался в этой команде.

Помимо того, что Пирло был великим футболистом, мне кажется, что он и тренером будет великим.

У них [в клубе] все по-футбольному здорово, тренируются на базе национальных сборных Турции, там идеальные условия для тренировок, пять-шесть полей, восстановительный центр, делают ставку на футбольное развитие.

Сам Пирло и руководство клуба были заинтересованы в подписании контракта с Оздоевым. В футболе как бывает – руководство уведомляет тренера и показывает потенциальных новичков, дают большой список, и вот из этих новичков Пирло присмотрелся к Оздоеву.

Пирло сказал, что они на одной позиции играли, есть чем дополнить друг друга, обоюдный хороший союз», – заявил агент.