Романцев: «Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал экс-спортивного директора клуба Луку Каттани.

– «Спартак» неожиданно покинул спортивный директор Лука Каттани. Может ли его уход как-то повлиять на работу Абаскаля, которого именно итальянец привел в команду?

– С Каттани я не знаком, о чем, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Дай бог, чтобы я ошибался.

Почему он сбежал – мне абсолютно неинтересно. Хотя, пригласив Абаскаля, итальянец громогласно заявил, что в случае провала своего протеже уйдет только вместе с ним.

И бегство Каттани, а также Ларссона, Тила и Крала напомнило мне старую русскую поговорку про то, что происходит после того, как баба исчезает с воза.

Вот Жиго вел себя по-мужски, с уважением к клубу. Уже подписав контракт с «Марселем», остался и играл в «Спартаке» еще полсезона.