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  • Романцев: «Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера»

Романцев: «Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера»

30 июля 2022, 11:27
2

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал экс-спортивного директора клуба Луку Каттани.

«Спартак» неожиданно покинул спортивный директор Лука Каттани. Может ли его уход как-то повлиять на работу Абаскаля, которого именно итальянец привел в команду?

– С Каттани я не знаком, о чем, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Дай бог, чтобы я ошибался.

Почему он сбежал – мне абсолютно неинтересно. Хотя, пригласив Абаскаля, итальянец громогласно заявил, что в случае провала своего протеже уйдет только вместе с ним.

И бегство Каттани, а также Ларссона, Тила и Крала напомнило мне старую русскую поговорку про то, что происходит после того, как баба исчезает с воза.

Вот Жиго вел себя по-мужски, с уважением к клубу. Уже подписав контракт с «Марселем», остался и играл в «Спартаке» еще полсезона.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
  • При нем команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Ожидается, что итальянец вернется в «ПСЖ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (2)
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SLADE2019
1659172141
А длинная-предлинная деятельность Федуна напоминает палату № 6.
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derrik2000
1659173993
Зато Федун после его ухода разразился такой хвалебной одой "эффективному манагеру", что можно было скупую мужскую слезу, читав этот опус", пролить... Зареме, видимо, очень нравился: не хотела от себя отпускать. )))))
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