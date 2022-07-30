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    Романцев: «Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал экс-спортивного директора клуба Луку Каттани.

    «Спартак» неожиданно покинул спортивный директор Лука Каттани. Может ли его уход как-то повлиять на работу Абаскаля, которого именно итальянец привел в команду?

    – С Каттани я не знаком, о чем, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Дай бог, чтобы я ошибался.

    Почему он сбежал – мне абсолютно неинтересно. Хотя, пригласив Абаскаля, итальянец громогласно заявил, что в случае провала своего протеже уйдет только вместе с ним.

    И бегство Каттани, а также Ларссона, Тила и Крала напомнило мне старую русскую поговорку про то, что происходит после того, как баба исчезает с воза.

    Вот Жиго вел себя по-мужски, с уважением к клубу. Уже подписав контракт с «Марселем», остался и играл в «Спартаке» еще полсезона.

    • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
    • При нем команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
    • Ожидается, что итальянец вернется в «ПСЖ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +491

      SLADE2019 4 минуты назад

      А длинная-предлинная деятельность Федуна напоминает палату № 6.

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