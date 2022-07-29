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    Клубы РПЛ хотят получать спонсорские деньги от лиги в течение сезона

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о возможных изменениях в РПЛ в части сроков выплаты спонсорских денег.

    «Для таких небольших клубов, как «Факел», очень важно получать средства в соответствии с графиком, который подписан у РПЛ со спонсорами.

    Если хотя бы раз в квартал получать доходы, которые лига уже имеет в соответствии с контрактами, то такая система позволит клубам правильно с финансовой точки зрения подходить к данной теме.

    Мы уже подняли этот вопрос, надеемся в ближайшее время получить конкретику. Борьбы никакой нет – руководство лиги относится к этому вопросу с пониманием.

    Не могу говорить за всех, но, думаю, как минимум три-четыре, а может и пять клубов эту историю поддерживают и поддержат еe до конца», – сказал Асхабадзе.

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    Источник: «Чемпионат»

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