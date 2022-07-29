⚽ РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Уралом», «Зенит» и «Локомотив» встретятся завтра

Сегодня, 29 июля, матчем «Урал» – «Краснодар» стартует 3-й тур РПЛ.

Завтра «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а «Факел» проведет первый домашний матч в Премьер-лиге за 21 год. Воронежцы примут «Динамо».

Россия. РПЛ. 3-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар

29 июля, 18:00 мск

Факел (Воронеж) – Динамо (Москва)

30 июля, 15:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

30 июля, 17:30 мск

Сочи – Ахмат (Грозный)

30 июля, 20:00 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)

31 июля, 15:00 мск

Спартак (Москва) – Оренбург

31 июля, 17:30 мск

Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)

31 июля, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

31 июля, 20:00 мск

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