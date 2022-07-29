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    ⚽ РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Уралом», «Зенит» и «Локомотив» встретятся завтра

    Сегодня, 29 июля, матчем «Урал»«Краснодар» стартует 3-й тур РПЛ.

    Завтра «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а «Факел» проведет первый домашний матч в Премьер-лиге за 21 год. Воронежцы примут «Динамо».

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар

    29 июля, 18:00 мск

    Факел (Воронеж) – Динамо (Москва)

    30 июля, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

    30 июля, 17:30 мск

    Сочи – Ахмат (Грозный)

    30 июля, 20:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)

    31 июля, 15:00 мск

    Спартак (Москва) – Оренбург

    31 июля, 17:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)

    31 июля, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

    31 июля, 20:00 мск

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    Источник: Бомбардир.ру

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