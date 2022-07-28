Тренер «Локомотива» Циннбауэр: «В матче с «Зенитом» не будем прятаться. Едем забирать очки»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

«Я не так давно в России, но «Зенит» является самым сильным соперником, исходя из подбора игроков. Их главный тренер Сергей Семак делает хорошую работу, «Зенит» знает, как играть в последней трети поля у ворот соперника, как конвертировать моменты в голы.

Голевые моменты очень выверены, точны, это они делают за счет быстрого перехода из обороны в атаку. Это сложный соперник, ведь питерцы так же очень хорошо играют в обороне.

Команда не дает сопернику создавать слишком много моментов у своих ворот, мы должны реализовать максимально свои моменты.

Тот факт, что мы играем против действующего чемпиона, сильно мотивирует. Это сильная команда с прекрасным подбором игроков. (Андрей) Мостовой, Малком, (Матео) Касьерра, (Вильмар) Барриос – это те игроки, которые обладают большим техническим потенциалом.

Но наша команда не будет прятаться, будет играть, потому что мы едем туда забирать очки. И «Локомотиву» нужно собрать все силы и весь потенциал, чтобы четко знать, в какую систему и стиль мы будем там играть», – сказал Циннбауэр.