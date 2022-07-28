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  • Тренер «Локомотива» Циннбауэр: «В матче с «Зенитом» не будем прятаться. Едем забирать очки»

Тренер «Локомотива» Циннбауэр: «В матче с «Зенитом» не будем прятаться. Едем забирать очки»

28 июля 2022, 19:17
9

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

«Я не так давно в России, но «Зенит» является самым сильным соперником, исходя из подбора игроков. Их главный тренер Сергей Семак делает хорошую работу, «Зенит» знает, как играть в последней трети поля у ворот соперника, как конвертировать моменты в голы.

Голевые моменты очень выверены, точны, это они делают за счет быстрого перехода из обороны в атаку. Это сложный соперник, ведь питерцы так же очень хорошо играют в обороне.

Команда не дает сопернику создавать слишком много моментов у своих ворот, мы должны реализовать максимально свои моменты.

Тот факт, что мы играем против действующего чемпиона, сильно мотивирует. Это сильная команда с прекрасным подбором игроков. (Андрей) Мостовой, Малком, (Матео) Касьерра, (Вильмар) Барриос – это те игроки, которые обладают большим техническим потенциалом.

Но наша команда не будет прятаться, будет играть, потому что мы едем туда забирать очки. И «Локомотиву» нужно собрать все силы и весь потенциал, чтобы четко знать, в какую систему и стиль мы будем там играть», – сказал Циннбауэр.

  • «Зенит» примет «Локо» в субботу, 30 июля.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • Петербуржцы набрали 4 очка в 2 турах РПЛ, москвичи – 2.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Первая лига Зенит Локомотив Циннбауэр Йозеф
Комментарии (9)
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ilichkadr
1659026631
От осла уши получите в Питере.
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АЛЕКС 58
1659028000
Трудно вам в Питере будет,но в любом случае-Удачи!
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ySS
1659029425
Удачи железным дорожникам в следующем туре. Состав ослаблен, но, надеюсь, не дух.
Ответить
Stavr007
1659034990
где забирать очки? в оптике в районе крестовского?
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PAREVG.
1659043603
Удачи Локо, жаль не увижу, буду в марийских лесах, а там ни радио, ни телефон, ничего не берет.
Ответить
alp
1659078637
если локо будет играть в открытый футбол то, получит полную авоську.. единственный шанс в качественной обороне и контратаках.
Ответить
paracetamol
1659371992
Едем забирать очки... Много набрал, немчура позорная?
Ответить
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