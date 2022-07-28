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    Тренер «Локомотива» Циннбауэр: «В матче с «Зенитом» не будем прятаться. Едем забирать очки»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

    «Я не так давно в России, но «Зенит» является самым сильным соперником, исходя из подбора игроков. Их главный тренер Сергей Семак делает хорошую работу, «Зенит» знает, как играть в последней трети поля у ворот соперника, как конвертировать моменты в голы.

    Голевые моменты очень выверены, точны, это они делают за счет быстрого перехода из обороны в атаку. Это сложный соперник, ведь питерцы так же очень хорошо играют в обороне.

    Команда не дает сопернику создавать слишком много моментов у своих ворот, мы должны реализовать максимально свои моменты.

    Тот факт, что мы играем против действующего чемпиона, сильно мотивирует. Это сильная команда с прекрасным подбором игроков. (Андрей) Мостовой, Малком, (Матео) Касьерра, (Вильмар) Барриос – это те игроки, которые обладают большим техническим потенциалом.

    Но наша команда не будет прятаться, будет играть, потому что мы едем туда забирать очки. И «Локомотиву» нужно собрать все силы и весь потенциал, чтобы четко знать, в какую систему и стиль мы будем там играть», – сказал Циннбауэр.

    • «Зенит» примет «Локо» в субботу, 30 июля.
    • Начало матча – в 17:30 мск.
    • Петербуржцы набрали 4 очка в 2 турах РПЛ, москвичи – 2.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5006

      ySS 14 минут назад

      Удачи железным дорожникам в следующем туре.
      Состав ослаблен, но, надеюсь, не дух.

      0
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      Рейтинг: +1830

      АЛЕКС 58 38 минут назад

      Трудно вам в Питере будет,но в любом случае-Удачи!

      0
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      Рейтинг: +16397

      ilichkadr 1 час назад

      От осла уши получите в Питере.

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