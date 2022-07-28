Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в следующий раунд Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Слованом» (4:1) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Это моя работа, я всегда должен сохранять хладнокровие и оценивать происходящее.

После поражения в первом матче я пообщался с игроками и сделал все возможное, чтобы подготовить парней к ответной игре. Как я уже сказал, это моя работа», – заявил Черчесов.