Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

    «Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.

    Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С сине-бело-голубыми можно бороться, «Химки» это доказали, они даже имели шанс выиграть.

    Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами», — сказал Семин.

    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Новый сезон стартовал 15 июля.

    Новости по теме
    Барриос объяснил, почему не приостановил контракт с «Зенитом» 7
    Павлюченко, Сычев и Онопко подтвердили участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита» 6
    Где смотреть «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 июля
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2022 22:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5359

      TOMSON 54 минуты назад

      Без ЕК Зенит сложно будет остановить. Если не будут валять дурака, то вопрос чемпионства может решиться ещё до зимнего перерыва. Но при таких раскладах судьи начнут его притормаживать, чтоб держать интригу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11