Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

Без ЕК Зенит сложно будет остановить. Если не будут валять дурака, то вопрос чемпионства может решиться ещё до зимнего перерыва. Но при таких раскладах судьи начнут его притормаживать, чтоб держать интригу.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
«Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.
Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С сине-бело-голубыми можно бороться, «Химки» это доказали, они даже имели шанс выиграть.
Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами», — сказал Семин.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Новый сезон стартовал 15 июля.