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  • Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

27 июля 2022, 22:57
3

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

«Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.

Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С сине-бело-голубыми можно бороться, «Химки» это доказали, они даже имели шанс выиграть.

Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами», — сказал Семин.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Новый сезон стартовал 15 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Динамо Семин Юрий
Комментарии (3)
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TOMSON
1658952862
Без ЕК Зенит сложно будет остановить. Если не будут валять дурака, то вопрос чемпионства может решиться ещё до зимнего перерыва. Но при таких раскладах судьи начнут его притормаживать, чтоб держать интригу.
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paracetamol
1658986892
Вот этих и надо выносить в одну калитку!
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vladimir-7
1658989930
Ну вот, наконец-то, появилась трезвая мысль у Ю. Семина. Все, названные команды, да и не только они, а все команды РПЛ дадут бой Газпрому в лице Миллера, через его команду Зенит. Надо прекращать это заказное и безобразное судейство игр, а президентам РФС и РПЛ отойти от греха подальше.
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