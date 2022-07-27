«Зенит»: «Никаких долгов перед Луневым нет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал открытое письмо бывшего вратаря команды Андрея Лунева. Он потребовал вернуть долг.

«Комментировать юридическую сторону дела я не буду. Завтра должно было состояться заседание палаты по разрешению споров РФС. В преддверии такого заседания было бы странно что-то комментировать.

Что касается самого заявления Андрея, к которому я относился, отношусь и буду относиться с симпатией, как к отличному футболисту и хорошему парню, то могу сказать одно – никаких задолженностей перед ним у нас нет. Именно такую позицию мы будем аргументированно обосновывать в палате по разрешению споров», – сказал Медведев.