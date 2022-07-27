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    «Зенит»: «Никаких долгов перед Луневым нет»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал открытое письмо бывшего вратаря команды Андрея Лунева. Он потребовал вернуть долг.

    «Комментировать юридическую сторону дела я не буду. Завтра должно было состояться заседание палаты по разрешению споров РФС. В преддверии такого заседания было бы странно что-то комментировать.

    Что касается самого заявления Андрея, к которому я относился, отношусь и буду относиться с симпатией, как к отличному футболисту и хорошему парню, то могу сказать одно – никаких задолженностей перед ним у нас нет. Именно такую позицию мы будем аргументированно обосновывать в палате по разрешению споров», – сказал Медведев.

    • Лунев был в «Зените» с 2017 по 2021 год.
    • Сейчас игрок в «Байере».
    • С Луневым «Зенит» трижды брал РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3875

      Enter2006 25 минут назад

      Сам лично видел как шикарные авто с номерами "амр97" и "амо50", на платных парковках закрытые номера картоночками и бумажками, чтобы не платить. Чем богаче становятся - тем борзее. Штрафы у них должны платить рабы-простолюдины но не они. Никогда не было понятно одно, при таких состояниях им жалко лишится одного бокала вина чтобы честно отдать деньги за парковку? Вот вы будете возле них умирать от голода - а они ржать будут тебе в глаза! Вот такие "руководители" и "долгов" у них никогда нет. И это по всей России.

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      Рейтинг: +492

      gunstilzit 27 минут назад

      Завтра должно было состояться заседание палаты по разрешению споров РФС.

      Не состоится?)))

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      Рейтинг: +24142

      JTherry 45 минут назад

      "хороший парень" в интерпретации Медведева - это одобрение или осуждение..? казнить или миловать..?)

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