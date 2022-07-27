У Лаксальта есть предложения от других клубов. Этим летом «Динамо» покинули уже пять легионеров

У защитника «Динамо» Диего Лаксальта есть варианты продолжения карьеры в другой стране. Однако уругваец не планирует покидать москвичей.

«Диего и его семья чувствуют себя очень комфортно в Москве. Он на самом деле всем доволен и у него сейчас нет мыслей о том, чтобы покинуть Россию. Уругваец сожалеет, что «Динамо» покинули его друзья, но надеется, что в команду придет усиление, чтобы бороться за высокие места», – сказал источник.

Этим летом «Динамо» уже покинули следующие легионеры:

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт