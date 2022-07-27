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    У Лаксальта есть предложения от других клубов. Этим летом «Динамо» покинули уже пять легионеров

    У защитника «Динамо» Диего Лаксальта есть варианты продолжения карьеры в другой стране. Однако уругваец не планирует покидать москвичей.

    «Диего и его семья чувствуют себя очень комфортно в Москве. Он на самом деле всем доволен и у него сейчас нет мыслей о том, чтобы покинуть Россию. Уругваец сожалеет, что «Динамо» покинули его друзья, но надеется, что в команду придет усиление, чтобы бороться за высокие места», – сказал источник.

    Этим летом «Динамо» уже покинули следующие легионеры:

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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