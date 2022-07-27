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    Стали известны подробности переговоров Роналду и «МЮ»

    Нападающий Криштиану Роналду ведет переговоры с боссами «Манчестер Юнайтед» и главным тренером Эриком тен Хагом.

    По информации COPE, агент португальца Жорже Мендеш попросил английский клуб продлить контракт с 37-летним форвардом и отпустить его в аренду, чтобы он смог играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: COPE

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