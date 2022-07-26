ЭСК признала, что Левников должен был удалять Соболева в матче с «Краснодаром»

ЭСК РФС признала две ошибки арбитра Кирилла Левникова на 32-й минуте матча между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

Сначала нападающий гостей Александр Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем.

Спустя несколько секунд он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.

К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

«Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду.

Но, по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки – и локоть, и неспортивное поведение. То есть, по идее, Соболев должен был быть удален с поля», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.

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