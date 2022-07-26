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    ЭСК признала, что Левников должен был удалять Соболева в матче с «Краснодаром»

    ЭСК РФС признала две ошибки арбитра Кирилла Левникова на 32-й минуте матча между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

    • Сначала нападающий гостей Александр Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем.
    • Спустя несколько секунд он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.
    • К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

    «Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду.

    Но по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки – и локоть, и неспортивное поведение. То есть, по идее, Соболев должен был быть удален с поля, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +222

      7:1 3 минуты назад

      где тут юзер с ником С_винья Справедливости? который громче всех визжал, что не за что удалять? гы-гы!

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