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  • ЭСК признала, что Левников должен был удалять Соболева в матче с «Краснодаром»

ЭСК признала, что Левников должен был удалять Соболева в матче с «Краснодаром»

26 июля 2022, 21:25
34

ЭСК РФС признала две ошибки арбитра Кирилла Левникова на 32-й минуте матча между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

  • Сначала нападающий гостей Александр Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем.
  • Спустя несколько секунд он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.
  • К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

«Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду.

Но, по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки – и локоть, и неспортивное поведение. То есть, по идее, Соболев должен был быть удален с поля», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Соболев Александр Левников Кирилл
Комментарии (34)
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BRO_football
1658860946
Судья пожалел Спартак и сыграл в его пользу. Где же ты, Зарема?
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664
1658861277
Соболев самый отвратительный игрок РПЛ. Просто безобразное поведение. Лицемерный дельфинишко.
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ySS
1658862181
Тут всё верно, запись показала степень контакта игроков, это была "не борьба" и "локоть он не положил на лицо игрока соперников". Соболев - самый лицемерний дельфинишко (все остальные ныряют честно)) Удалить надо было, вместе с предупреждением загорелому за выпрашивание) И, главное, Левникова в топку (на полиграф с пожизненным)) ...хотя судейство, мы поняли, очень сложно...)
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Persona_non_Grata
1658862459
Чего стоят " выводы " ЭСК уже многим понятно ((( Но в принципе при желании можно было и удалять, а можно и не удалять, а вот что они увидели оскорбительного в жесте Соболева ... ??? Да кстати - а что там с пенальти то ???
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R_a_i_n
1658862617
Тут спору нет, Соболь должен быть удален. Вопрос в другом - ЭСК хоть иногда выносит решения в пользу Спартака. А то все в одну калитку.
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derrik2000
1658863448
Я ещё во время матча, после жестов Соболева, сказал, что он вообще охамел, сейчас судья его удалит и зря этого звездуна недоделанного взяли в Спартак. Собственно, ЭСК то же самое и подтвердил.
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Alex Flash
1658864548
до АПЛ нам явно далеко,если судить любой взмах.Раньше судили грубую игру.а сейчас рассматривают каждое движение рукой . игроки должны прямо стоять как оловянные солдатики. полный абсурд. это будет уже не футбол. а игра роботов без эмоций
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balam
1658903093
дельфина надо удалять до начала игры.противный
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Январь 59
1658904829
Ну допустим признали ошибку, что не удалил, значит был бы не угловой с которого был дан пас рукой и забитый гол. Значит судья конкретно повлиял на результат матча, значит нужно поставить техничку Спартаку, а Левникова отстранить. Интересно а сколько бы было визга, если бы вдруг отменили результат и назначили переигровку?
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Krasnodar 123
1658913994
Интересно спросить у этого ЭСК, а что теперь можно пас рукой давать в штрафной соперника? А удаление после актерской игры мозеса? Коснулись плеча он хватается за морду. Это же какой- то позор.
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