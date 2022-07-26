Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Многие впервые поняли, что судейство – это очень сложно». Москалев – о съемке работы арбитров

«Многие впервые поняли, что судейство – это очень сложно». Москалев – о съемке работы арбитров

26 июля 2022, 20:45
1

Арбитр Владимир Москалев высказался о съемке работы арбитров на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

– Если честно, о том, что в видео будут наши переговоры, я узнал уже после матча, когда мне прислали черновой вариант ролика. Медиакоманда РФС до игры не стала говорить нам об этом, чтобы все было максимально реалистично.

Мы обсудили, что на выходе получится фильм о работе судейской бригады с кадрами из судейской и автобуса и всe. Так что вы слышите меня таким, какой я есть и всегда во время игры. Сергей Карасев вообще был не в курсе съемок.

Кроме того, авторы переживали, что это знание может негативно сказаться на моей работе, чего точно не оценили бы ни футболисты, ни болельщики, ни руководители клубов. Все-таки на первом месте должна оставаться игра.

Мне кажется, что получилось здорово. Читаю, что многие впервые поняли, что судейство – это очень сложно. Если хоть один человек после этого видео станет лучше относиться к судьям, то наша цель будет достигнута.

– Если бы вы знали, то разговаривали бы иначе?

– Может быть, но только до первого свистка. В Петербурге была шикарная футбольная атмосфера, около 60 тысяч зрителей. Так что о записи я забыл бы, как только началась игра.

– Возможны ли регулярные записи?

– Я не уверен, что слишком часто это будет также интересно, как в первый раз. Мы согласились на съемку этого ролика, потому что Суперкубок – это выставочный матч, где важны элементы шоу. На таких турнирах и нужно проводить эксперименты.

Также важно, что ролик вышел не сразу после матча, когда кипели страсти, а спустя какое-то время, что позволяет посмотреть на работу арбитра с холодной головой.

Шоу – это здорово, но в матчах РПЛ главное, чтобы судья принимал правильные решения. Для этого очень важно держать концентрацию и быть сфокусированным.

Я не уверен на 100%, что такая запись не станет дополнительным стрессом для арбитров и не повлияет в худшую сторону на его работу.

Пусть решает руководство, делать ли такие съемки регулярными. Моя задача – не допускать ошибок и работать хорошо вне зависимости от того, идет это в эфир или нет.

Еще по теме:
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 2
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ 2
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым» 6
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Москалев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1658864040
И очень доходно )))
Ответить
Главные новости
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
1
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
3
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
1
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
3
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
4
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
2
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
13
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+