«Многие впервые поняли, что судейство – это очень сложно». Москалев – о съемке работы арбитров

Арбитр Владимир Москалев высказался о съемке работы арбитров на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

– Если честно, о том, что в видео будут наши переговоры, я узнал уже после матча, когда мне прислали черновой вариант ролика. Медиакоманда РФС до игры не стала говорить нам об этом, чтобы все было максимально реалистично.

Мы обсудили, что на выходе получится фильм о работе судейской бригады с кадрами из судейской и автобуса и всe. Так что вы слышите меня таким, какой я есть и всегда во время игры. Сергей Карасев вообще был не в курсе съемок.

Кроме того, авторы переживали, что это знание может негативно сказаться на моей работе, чего точно не оценили бы ни футболисты, ни болельщики, ни руководители клубов. Все-таки на первом месте должна оставаться игра.

Мне кажется, что получилось здорово. Читаю, что многие впервые поняли, что судейство – это очень сложно. Если хоть один человек после этого видео станет лучше относиться к судьям, то наша цель будет достигнута.

– Если бы вы знали, то разговаривали бы иначе?

– Может быть, но только до первого свистка. В Петербурге была шикарная футбольная атмосфера, около 60 тысяч зрителей. Так что о записи я забыл бы, как только началась игра.

– Возможны ли регулярные записи?

– Я не уверен, что слишком часто это будет также интересно, как в первый раз. Мы согласились на съемку этого ролика, потому что Суперкубок – это выставочный матч, где важны элементы шоу. На таких турнирах и нужно проводить эксперименты.

Также важно, что ролик вышел не сразу после матча, когда кипели страсти, а спустя какое-то время, что позволяет посмотреть на работу арбитра с холодной головой.

Шоу – это здорово, но в матчах РПЛ главное, чтобы судья принимал правильные решения. Для этого очень важно держать концентрацию и быть сфокусированным.

Я не уверен на 100%, что такая запись не станет дополнительным стрессом для арбитров и не повлияет в худшую сторону на его работу.

Пусть решает руководство, делать ли такие съемки регулярными. Моя задача – не допускать ошибок и работать хорошо вне зависимости от того, идет это в эфир или нет.