Тихонов оценил перспективы Глушакова в случае возвращения в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков не исключил возвращение в московский клуб.

«Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола.

Самое главное – огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет? Если он чувствует, что может помочь «Спартаку», дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.

Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис – один из лидеров команды «Химки». Огромное значение имеет для полузащиты и для «Химок».

Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи», – сказал Тихонов.