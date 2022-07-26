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    Тихонов оценил перспективы Глушакова в случае возвращения в «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков не исключил возвращение в московский клуб.

    «Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола.

    Самое главное – огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет? Если он чувствует, что может помочь «Спартаку», дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.

    Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис – один из лидеров команды «Химки». Огромное значение имеет для полузащиты и для «Химок».

    Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи», – сказал Тихонов.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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