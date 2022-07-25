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    Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб уже опередил «Спартак» по популярности внутри России.

    «Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» – лучшая команда России и самая популярная.

    А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», – сказал Петржела.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
    • «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ стал только 10-м.
    • В стартовавшем чемпионате обе команды набрали по 4 очка в 2 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1516

      BANNIKOV1970 1 минуту назад

      Питер не вся Россия,не говори за всех,у пиндосов научился фуфло гнать

      0
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      Рейтинг: +2016

      upiter622 1 минуту назад

      А как же иначе,Зенит-Чемпион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      АЛЕКС 58 10 минут назад

      Самый обсуждаемый,но не самый любимый.

      0
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      Рейтинг: -40

      Спатрач -100% 13 минут назад

      ******* ты Петряджела. Никогда такого не дождутся эти бомжи и не мечтайте.

      3
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      Рейтинг: +2071

      LOKOfanatik19 14 минут назад

      Популярность возросла у Зенита спору нет, все, кроме самих его болел, ненавидят Зенит. Но самая большая фанатская база, как была у Спартачей так и осталась... и опровергать это бред. Даже в маленьких городках России все болеют за Спартак, либо за Цска и уж очень мало за ЛОКО... про малышей от 8 до 16 лет ничего сказать не могу.

      4
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      Рейтинг: -40

      Спатрач -100% > LOKOfanatik19 12 минут назад

      так и есть.100%

      1
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      Рейтинг: +4438

      Беспонтий 22 минуты назад

      может так бы оно и стало
      хотя и не очень скоро
      но мысль почему у соседа хата не горит и призывы к раскулачиванию
      по традиции святой и беспощадной нашей общей души
      отодвигает это "знамение" в даль необъятную

      спартак уже религия
      зенит ещё только становится привычкой
      надеюсь что не вредной

      4
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      Рейтинг: +752

      Riot Zero 27 минут назад

      Откуда этот гейропеец знает за кого более вся Россия? Мне фиолетово, что на одних, что на других.

      1
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      Рейтинг: +120

      RedMaksim97 28 минут назад

      За провинциальных ublyudkov никто не болеет

      0
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      Рейтинг: +532

      Nayturs 36 минут назад

      Ну нет, я хоть и не фанат Спартака, но эпоха Романцева сделала его самым популярным клубом России

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      Рейтинг: +1596

      22 raza chemp 36 минут назад

      Питер Желчь что то разошлась

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