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  • Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом»

Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом»

25 июля 2022, 19:43
72

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб уже опередил «Спартак» по популярности внутри России.

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» – лучшая команда России и самая популярная.

А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», – сказал Петржела.

  • «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
  • «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ стал только 10-м.
  • В стартовавшем чемпионате обе команды набрали по 4 очка в 2 турах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (72)
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Fusballer
1658768421
Ахаха)) Вот подлизал так подлизал.
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Мортус
1658768449
Совсем чего-то парню поплохело. Или думает, что ему по старой памяти газовые лавандосов на казино всякие отсыпят.
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LOKOfanatik19
1658770006
Популярность возросла у Зенита спору нет, все, кроме самих его болел, ненавидят Зенит. Но самая большая фанатская база, как была у Спартачей так и осталась... и опровергать это бред. Даже в маленьких городках России все болеют за Спартак, либо за Цска и уж очень мало за ЛОКО... про малышей от 8 до 16 лет ничего сказать не могу.
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Павелий
1658772295
Петржела! Ты уехал из России 16 лет назад. Откуда тебе известно, за кого у нас болеют? За Зенит болеют больше всех только согласно рейтингам им. Миллера.
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ySS
1658772735
Забавный старый тролль) Оно-то из-за кордона всегда было виднее))
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PAREVG.
1658774756
Не согласен. Зенит за пределами Ленинградской области никому не нужен, болле того, его просто ненавидят. По всей России конечно не знаю, но в Казани, упоминание про Зенит и СКА, вызывает только отрицательные эмоции.
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jek718875
1658777038
Я не навижу СЕНИТ!
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шахта Заполярная
1658777842
Опять газу перенюхал. Петржела это в прошлом, а ныне просто токсикоман и обращать внимания на больных не стоит.
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JTherry
1658778887
видимо, Петржела в покер много проиграл и водки перекушал, моча в голову и - понесла "душа в рай", но говорят, что это лечится, но денег может у пана не хватить... дрова же надо запасать на зиму, а то "горячо любимый газпрём" кран перекроет чехам, и забудет пан, как газ болотный пахнет...) вот тогда - и переобуется насчет зенита...
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JTherry
1658781669
Петржеле надо посмотреть сегодняшний номер "Советского Спорта": "Тысячерублевые ультрас - зенит купил себе новых болельщиков, но любовь за деньги - не получилось..!")) Миллер подкупает болельщиков бомжей: 1000 рублей + билет и заученные кричалки, лишь бы они пришли на матчи и поорали вдоволь... может, потому и протестуют против fan-id эти "болотные" прихвостни...)
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