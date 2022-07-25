Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом»

Питер не вся Россия,не говори за всех,у пиндосов научился фуфло гнать
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб уже опередил «Спартак» по популярности внутри России.
«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» – лучшая команда России и самая популярная.
А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», – сказал Петржела.
- «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
- «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ стал только 10-м.
- В стартовавшем чемпионате обе команды набрали по 4 очка в 2 турах.