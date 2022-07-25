Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит», а «Спартак» остался в прошлом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб уже опередил «Спартак» по популярности внутри России.
«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» – лучшая команда России и самая популярная.
А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», – сказал Петржела.
- «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
- «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ стал только 10-м.
- В стартовавшем чемпионате обе команды набрали по 4 очка в 2 турах.
Источник: «РБ Спорт»