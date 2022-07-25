Стало известно, когда «Спартак» встретится с судьями

Судейский комитет РФС 27 июля проведет семинар для «Спартака».
«На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы Российской премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд. Клубы с интересом восприняли данную инициативу.
Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
- Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: ТАСС