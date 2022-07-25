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    Стало известно, когда «Спартак» встретится с судьями

    Судейский комитет РФС 27 июля проведет семинар для «Спартака».

    «На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы Российской премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд. Клубы с интересом восприняли данную инициативу.

    Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: ТАСС

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