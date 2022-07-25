Жена Карпина может записать гимн «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сообщила, что ей предложили записать гимн клуба из Ростова-на-Дону.
– У меня планируется концерт в Эстонии в августе. Сейчас ведутся переговоры. Не факт, что получится договориться. Это городское мероприятие.
– Про «Ростов» петь не будете?
– Нет. Мне поступало предложение от московских авторов записать гимн «Ростова». Но я так пониманию, они должны сначала согласовать этот вопрос с самим клубом.
– Почему московские авторы?
– Не знаю. Они писали гимн для сборной, но сейчас это не очень актуально. Поэтому быстро переделали под гимн «Ростова». Думаю, должны согласовать. Во всяком случае, я перевела их на руководство клуба.
Источник: «РБ Спорт»