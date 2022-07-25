Жена Карпина может записать гимн «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сообщила, что ей предложили записать гимн клуба из Ростова-на-Дону.

– У меня планируется концерт в Эстонии в августе. Сейчас ведутся переговоры. Не факт, что получится договориться. Это городское мероприятие.

– Про «Ростов» петь не будете?

– Нет. Мне поступало предложение от московских авторов записать гимн «Ростова». Но я так пониманию, они должны сначала согласовать этот вопрос с самим клубом.

– Почему московские авторы?

– Не знаю. Они писали гимн для сборной, но сейчас это не очень актуально. Поэтому быстро переделали под гимн «Ростова». Думаю, должны согласовать. Во всяком случае, я перевела их на руководство клуба.