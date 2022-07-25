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    Жена Карпина может записать гимн «Ростова»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сообщила, что ей предложили записать гимн клуба из Ростова-на-Дону.

    – У меня планируется концерт в Эстонии в августе. Сейчас ведутся переговоры. Не факт, что получится договориться. Это городское мероприятие.

    – Про «Ростов» петь не будете?

    – Нет. Мне поступало предложение от московских авторов записать гимн «Ростова». Но я так пониманию, они должны сначала согласовать этот вопрос с самим клубом.

    – Почему московские авторы?

    – Не знаю. Они писали гимн для сборной, но сейчас это не очень актуально. Поэтому быстро переделали под гимн «Ростова». Думаю, должны согласовать. Во всяком случае, я перевела их на руководство клуба.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10854

      alex1951 1 час назад

      Карпин --Ростов папа,
      Женушка --Ростов мама!)))
      И пока сборная в ,,декрете,,
      Займитесь ,,Ростовым,,
      Похоже рождается Зарема №2))))

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