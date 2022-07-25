Хачатурянц раскритиковал комментаторов матча «Краснодар» – «Спартак»: «Выносят приговоры по спорным эпизодам»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о работе комментаторов мача 2-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (1:4).

«Я сторонник того, чтобы сначала прошла ЭСК, а потом делались какие-то выводы. Видел вот сейчас, комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры, нужно дождаться результаты ЭСК.

Например, по моменту с Черниковым — да, это был агрессивный удар рукой. Попал или не попал в шею, все равно это была агрессия, непонятно насколько обоснованная. В любом случае, ЭСК примет решение по этому поводу», — сказал Хачатурянц.