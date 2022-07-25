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    Хачатурянц раскритиковал комментаторов матча «Краснодар» – «Спартак»: «Выносят приговоры по спорным эпизодам»

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о работе комментаторов мача 2-го тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» (1:4).

    «Я сторонник того, чтобы сначала прошла ЭСК, а потом делались какие-то выводы. Видел вот сейчас, комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры, нужно дождаться результаты ЭСК.

    Например, по моменту с Черниковым — да, это был агрессивный удар рукой. Попал или не попал в шею, все равно это была агрессия, непонятно насколько обоснованная. В любом случае, ЭСК примет решение по этому поводу», — сказал Хачатурянц.

    • Игру транслировал телеканал «Матч Премьер».
    • Матч прокомментировали Дмитрий Шнякин и Александр Пойда.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24044

      JTherry 22 минуты назад

      Шнякин убогий комментатор, но что поделать - из газпрём-медиа ушли все адекватные комментаторы, не сработались с Канделаки... на срач-премьер каждому хочется показать свои "знания" правил футбола, хотя их об этом никто не просит...

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