Лучший бомбардир сезона РПЛ Сычевой рассказал о своем прозвище в «Оренбурге»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что в команде его называют «кормильцем».
– Как вас теперь называют в команде?
– Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат.
Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле – «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).
– Именно кормилец, а не, допустим, джокер?
– Да. Почему-то именно кормилец.
- Сычевой оформил хет-трик в матче с «Уралом» (3:0).
- С 3 голами он возглавил список лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»