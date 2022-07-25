Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Лучший бомбардир сезона РПЛ Сычевой рассказал о своем прозвище в «Оренбурге»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что в команде его называют «кормильцем».

    – Как вас теперь называют в команде?

    – Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат.

    Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле – «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).

    – Именно кормилец, а не, допустим, джокер?

    – Да. Почему-то именно кормилец.

    • Сычевой оформил хет-трик в матче с «Уралом» (3:0).
    • С 3 голами он возглавил список лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23.

    Новости по теме
    Лучший бомбардир РПЛ Сычевой четыре года назад работал барменом 10
    В РПЛ пять лет не было хет-трика с замены
    Сычевой: «Хочу перейти в «Спартак». Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву» 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1735

      lek! 40 минут назад

      Как у нас любят раскачивать за игроков , в конце тура посмотрим на этого бомбардира .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11