Лучший бомбардир сезона РПЛ Сычевой рассказал о своем прозвище в «Оренбурге»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что в команде его называют «кормильцем».

– Как вас теперь называют в команде?

– Я уже не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат.

Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле – «кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).

– Именно кормилец, а не, допустим, джокер?

– Да. Почему-то именно кормилец.