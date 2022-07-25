Переход Шкриньяра в «ПСЖ» на грани срыва из-за финансовых требований «Интера»

«ПСЖ» не может договориться о трансфере центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Миланский клуб требует за своего игрока 70 миллионов евро.

Парижане не хотят столько платить за 27-летнего Шкриньяра, чей контракт истекает через год.

«ПСЖ» готов потратить на словака 55 миллионов и включить в сделку одного из своих футболистов, но такие условия не устраивают «Интер».