Тухель: «Челси» неконкурентоспособен. Я просил много сильных игроков, а получил двоих»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о кадровых проблемах клуба после поражения от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче.
«Некоторые футболисты покинули команду, а некоторые пытаются сделать это, – и вот к чему все привело.
Я попросил срочно подписать много сильных игроков. Мы получили двоих, но в таком состоянии мы неконкурентоспособны. И это, к сожалению, можно было увидеть сегодня», – сказал Тухель.
- Лондонский клуб купил летом защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга.
- «Челси» финишировал на 3-м месте в прошлом сезоне АПЛ.
- Новый чемпионат для команды стартует 6 августа.
Источник: The Guardian