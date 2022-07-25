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    Тухель: «Челси» неконкурентоспособен. Я просил много сильных игроков, а получил двоих»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о кадровых проблемах клуба после поражения от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче.

    «Некоторые футболисты покинули команду, а некоторые пытаются сделать это, – и вот к чему все привело.

    Я попросил срочно подписать много сильных игроков. Мы получили двоих, но в таком состоянии мы неконкурентоспособны. И это, к сожалению, можно было увидеть сегодня», – сказал Тухель.

    • Лондонский клуб купил летом защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга.
    • «Челси» финишировал на 3-м месте в прошлом сезоне АПЛ.
    • Новый чемпионат для команды стартует 6 августа.

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    Источник: The Guardian

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