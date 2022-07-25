Тухель: «Челси» неконкурентоспособен. Я просил много сильных игроков, а получил двоих»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о кадровых проблемах клуба после поражения от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче.

«Некоторые футболисты покинули команду, а некоторые пытаются сделать это, – и вот к чему все привело.

Я попросил срочно подписать много сильных игроков. Мы получили двоих, но в таком состоянии мы неконкурентоспособны. И это, к сожалению, можно было увидеть сегодня», – сказал Тухель.