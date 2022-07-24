РПЛ. «Химки» разгромили «Пари НН» (3:0) и вышли на 4-е место

«Химки» крупно обыграли «Пари НН» в домашнем матче 2-го тура РПЛ – 3:0. Голы забили Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Подмосковный клуб набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода занимает 13-ю строчку (1 очко).

Россия. РПЛ. 2-й тур

Химки – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 62; 2:0 – Мирзов, 80; 3:0 – Долгов, 90.

Химки: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Боженов (Черный, 86), Глушаков (Камышев, 79), Мирзов (Юран, 86), Ломовицкий, Гбане (Садыгов, 85), Руденко (Долгов, 63).

Пари НН: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин (Юлдошев, 74), Александров (Кобесов, 87), Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 74), Майга (Шарипов, 58), Берковский (Милсон, 46), Кротов.

Предупреждения: Садыгов, 87 – Милсон, 50.

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