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    РПЛ. «Химки» разгромили «Пари НН» (3:0) и вышли на 4-е место

    «Химки» крупно обыграли «Пари НН» в домашнем матче 2-го тура РПЛ – 3:0. Голы забили Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

    Подмосковный клуб набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода занимает 13-ю строчку (1 очко).

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Химки – Пари НН – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 62; 2:0 – Мирзов, 80; 3:0 – Долгов, 90.

    Химки: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Боженов (Черный, 86), Глушаков (Камышев, 79), Мирзов (Юран, 86), Ломовицкий, Гбане (Садыгов, 85), Руденко (Долгов, 63).

    Пари НН: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин (Юлдошев, 74), Александров (Кобесов, 87), Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 74), Майга (Шарипов, 58), Берковский (Милсон, 46), Кротов.

    Предупреждения: Садыгов, 87 – Милсон, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3536

      minaev23 3 минуты назад

      С победой Химки!

      0
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      Рейтинг: +7289

      BarStep 10 минут назад

      Ну-ну НН..
      В ФНЛ?!

      Поменяли виолончель на барабан..

      0
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      ...
      Рейтинг: +3536

      minaev23 > BarStep 2 минуты назад

      Если честно - дибильное какое то название команды .

      0
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      Рейтинг: +1190

      tushkanlz 10 минут назад

      «Химки» - с победой, конечно!.. Но «Пари НН» сегодня "вне конкурса"... по "ляпам". Что творится?! "договорняк" ходячий...- "кергуду", конечно, но...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3610

      Иван Петров 1986 17 минут назад

      Как по дурацки назвали команду такая судьба у нее и будет.

      1
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      Рейтинг: +10827

      knikos 34 минуты назад

      Уважение Тихонову ! Всегда чётко разбирает моменты , всегда беспристрастен , исключительно вежлив , не даёт волю эмоциям . Всегда чётко обосновывает свой выбор лучшего игрока матча . И не издевается над совершившими ошибки игроками . Интересно было бы его послушать при комментировании матчей .

      0
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      Рейтинг: +23993

      JTherry 39 минут назад

      необычный второй тур - все матчи закончены с одинаковым счетом 3:0 в пользу хозяев, а если в пользу гостей - 1:4, очень результативный тур..! ну и Химки не подвели, молодцы, обули "газовый" пари-сен-НН...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +16625

      житель СПб > JTherry 35 минут назад

      Это Вы газ в НН подпускаете? А иначе почему Вы называете его "газовый"? Никакого отношения от не имеет к Газпрому. Боле того! Он как раз - проспартаковский, чтобы Вы знали! Нынешний главный тренер - выходец из спартаковского менеджмента.

      4
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      Рейтинг: +23993

      JTherry > житель СПб 24 минуты назад

      если уж быть точным, то Галактионов занимался в школе динамо, его Царев пригласил в клуб... а спонсором клуба был Газпром-трансгаз НН... учите матчасть, мсье профессор...)) второй раз за сегодняшний день пишу - не валите с больной головы на здоровую...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      житель СПб 39 минут назад

      Поздравляю Химки! Поделом НН.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16629

      paracetamol 42 минуты назад

      Поплыли НН без нормального тренера, чего и следовало ожидать. Продались за грязные бабки букамейкеров, украденные обманом у нормальных болел!

      3
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      ...
      Рейтинг: +10827

      knikos > paracetamol 38 минут назад

      Этточно !!! НН с Кержем так не проваливался безвольно , по-колхозному ...

      3
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      Рейтинг: +19449

      derrik2000 46 минут назад

      "Химки» разгромили «Пари НН» (3:0)..."

      Заголовок, конечно...
      Только для тех, кто матч не смотрел.
      ДВЕ ГРУБЕЙШИЕ ошибки Нигматуллина и один ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ защиты Нижнего в обороне.
      Вот и 3-0.
      А так-то по опаснейшим моментам у ворот Химок даже больше было.
      Не повезло сегодня парижанам.
      Хотя сам в этом матче болел за Химки.

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      Рейтинг: +16629

      paracetamol > derrik2000 41 минуту назад

      А Химки специально поле не поливают, чтобы такие ситуации создавать.

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      Рейтинг: +10827

      knikos > derrik2000 39 минут назад

      Странный тур , обязательно какая-то команда "валится" в концовке . Первые таймы - тактика , борьба , стратегия , вторые - полный колхоз у одной из команд ... "Летний футбол" ?

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      Рейтинг: +4382

      Беспонтий 48 минут назад

      надменное равнодушие к химкам
      в данном случае превалирует
      над полным игнорированием группы на на
      -----
      химки бодрости побольше
      резиуан красаучэг
      руденко топ

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