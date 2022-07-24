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РПЛ. «Химки» разгромили «Пари НН» (3:0) и вышли на 4-е место

24 июля 2022, 16:54
40

«Химки» крупно обыграли «Пари НН» в домашнем матче 2-го тура РПЛ – 3:0. Голы забили Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

Подмосковный клуб набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода занимает 13-ю строчку (1 очко).

Россия. РПЛ. 2-й тур

Химки – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 62; 2:0 – Мирзов, 80; 3:0 – Долгов, 90.

Химки: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Боженов (Черный, 86), Глушаков (Камышев, 79), Мирзов (Юран, 86), Ломовицкий, Гбане (Садыгов, 85), Руденко (Долгов, 63).

Пари НН: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин (Юлдошев, 74), Александров (Кобесов, 87), Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 74), Майга (Шарипов, 58), Берковский (Милсон, 46), Кротов.

Предупреждения: Садыгов, 87 – Милсон, 50.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (40)
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Persona_non_Grata
1658671308
Ау, бомбардир - у вас на четвертом месте каким то образом Спартак оказался... Сегодня дежурит прозенитовский модератор ??? )))
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Беспонтий
1658671667
надменное равнодушие к химкам в данном случае превалирует над полным игнорированием группы на на ----- химки бодрости побольше резиуан красаучэг руденко топ
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derrik2000
1658671838
"Химки» разгромили «Пари НН» (3:0)..." Заголовок, конечно... Только для тех, кто матч не смотрел. ДВЕ ГРУБЕЙШИЕ ошибки Нигматуллина и один ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ защиты Нижнего в обороне. Вот и 3-0. А так-то по опаснейшим моментам у ворот Химок даже больше было. Не повезло сегодня парижанам. Хотя сам в этом матче болел за Химки.
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paracetamol
1658672077
Поплыли НН без нормального тренера, чего и следовало ожидать. Продались за грязные бабки букамейкеров, украденные обманом у нормальных болел!
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JTherry
1658672224
необычный второй тур - все матчи закончены с одинаковым счетом 3:0 в пользу хозяев, а если в пользу гостей - 1:4, очень результативный тур..! ну и Химки не подвели, молодцы, обули "газовый" пари-сен-НН...)
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житель СПб
1658672224
Поздравляю Химки! Поделом НН.
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deinego77@yandex.ru
1658674407
С победой Химки!
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Enter2006
1658677623
Вернулся со стадиона, во втором тайме конечно Химки дали нагоняй НН, могли и четыре заколотить.
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шахта Заполярная
1658677684
Химки с победой.
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zigbert
1658733717
Химки с победой! Однако до первого дурацкого гола шла равная борьба. Легкой эта победа была только по счету.
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