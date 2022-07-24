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    Нобоа предположил, когда российские клубы вернутся в еврокубки

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ждет, что в следующем году российские клубы будут выступать в еврокубках.

    «Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», – сказал Нобоа.

    • Российские клубы сейчас отстранены от еврокубков решением УЕФА.
    • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
    • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3527

      minaev23 8 минут назад

      Наивный чукотский... пардон эквадорский юноша!!!! Трёшечку будем ждать минимум.При условии что канитель до зимы хоть бы закончилась.

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      Рейтинг: +1814

      АЛЕКС 58 21 минуту назад

      Сам себя успокаиваешь? На вид вроде бы умный парень...Санкции и всё это.....,очень надолго!

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