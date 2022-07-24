Нобоа предположил, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ждет, что в следующем году российские клубы будут выступать в еврокубках.
«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», – сказал Нобоа.
- Российские клубы сейчас отстранены от еврокубков решением УЕФА.
- Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
- На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.
Источник: «РБ Спорт»