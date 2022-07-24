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  • Нобоа предположил, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Нобоа предположил, когда российские клубы вернутся в еврокубки

24 июля 2022, 14:15
13

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ждет, что в следующем году российские клубы будут выступать в еврокубках.

«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», – сказал Нобоа.

  • Российские клубы сейчас отстранены от еврокубков решением УЕФА.
  • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
  • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (13)
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АЛЕКС 58
1658661825
Сам себя успокаиваешь? На вид вроде бы умный парень...Санкции и всё это.....,очень надолго!
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BarStep
1658664048
Пока не научимся играть как хотя бы середняки топ-5 Европы, нех там вооще делать.. Не было бы счастья, да несчастье помогло.. Тренируемся
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serglider
1658665434
Редкий случай, когда соглашусь с Заремой... чет она там про лет пять писала? С Украиной вообще тупик, причем полный... Такими темпами... это десятилетия...
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серега кашин
1658666594
такими темпами в самой европе будет не до футбола
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Алекс636363
1658671560
позорный бомбардир, про **** нельзя писать, теперь ***** под запретом?
Ответить
Алекс636363
1658671629
это два литературных русских слова. вы тоже сошли с ума? вместе с западом и востоком?
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Алекс636363
1658671820
вы еще запретите писать, что полов только два. насчитайте штук 15, как в европе. позорище
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