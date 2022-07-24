«Ты не забьешь, промахнешься». Промес давил на Сперцяна перед пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о давлении со стороны Квинси Промеса перед исполнением пенальти в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому всe нормально», – рассказал Сперцян.

11-метровый был назначен за игру рукой.

Сперцян в этом году уже забивал «Спартаку» с пенальти – в Москве.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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