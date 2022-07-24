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    «Ты не забьешь, промахнешься». Промес давил на Сперцяна перед пенальти

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о давлении со стороны Квинси Промеса перед исполнением пенальти в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

    «Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому всe нормально», – рассказал Сперцян.

    • 11-метровый был назначен за игру рукой.
    • Сперцян в этом году уже забивал «Спартаку» с пенальти – в Москве.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +267

      Лицом_на_клаве 1 минуту назад

      Подленькие игрочишки у хряков. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      fakeid 30 минут назад

      гнида черножoпая. гы-гы! © данила багров.

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