Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Где смотреть «Локомотив» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 июля

    «Локомотив» и «Ростов» сыграют в матче 2-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в воскресенье, 24 июля.
    • Встреча пройдет в Москве на «РЖД Арене».
    • Начало – в 20:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Ростов

    • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир начнется в 20:00 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Локомотив – Ростов

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотива» – 2.41
    • Ничья – 3.40
    • Победа «Ростова» – 3.00

    Новости по теме
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11