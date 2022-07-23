Где смотреть «Локомотив» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 июля

«Локомотив» и «Ростов» сыграют в матче 2-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 24 июля.
- Встреча пройдет в Москве на «РЖД Арене».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Ростов
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир начнется в 20:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Локомотив – Ростов
- Победа «Локомотива» – 2.41
- Ничья – 3.40
- Победа «Ростова» – 3.00
Источник: «Бомбардир»