Петржела: «Смешно, что Федун и Зарема еще работают в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23.

– Какова вероятность чемпионства «Спартака»?

– Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них.

Я не верю в них. Чемпионом, конечно же, станет «Зенит». Кстати, Федун и Зарема еще в клубе?

– Да, еще работают.

– Ха-ха, мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают.