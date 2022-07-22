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    Петржела: «Смешно, что Федун и Зарема еще работают в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23.

    – Какова вероятность чемпионства «Спартака»?

    – Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них.

    Я не верю в них. Чемпионом, конечно же, станет «Зенит». Кстати, Федун и Зарема еще в клубе?

    – Да, еще работают.

    – Ха-ха, мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
    • «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ стал только 10-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4926

      ySS 15 минут назад

      Клоуну из рб спорта, так для справки,: федун не работает в Спартаке, он его имеет.
      Жестко и беспощадно выбрасывая бабло на пиар себя самого.
      20 лет спустя, не изменилось ничего, кроме того, что Лёня постарел.

      0
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      Рейтинг: +247

      Лицом_на_клаве 58 минут назад

      Всё что касаемо Спартака это уже смешно, причём давно. Гыгыгы

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      Рейтинг: +21

      Житель планетв Земля > Лицом_на_клаве 43 минуты назад

      Гыгыгы всю дорогу аларм кидал...Это его стиль...А ты хто такой ?

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      Рейтинг: +21

      Житель планетв Земля 1 час назад

      Хто такой Петржела ? Один из многих тренеров во время эпохи Федуна, который вложил сотни миллионнов долларов в команду.

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      Рейтинг: +199

      АлексМак 1 час назад

      игрок входит в тему))

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