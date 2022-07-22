Петржела: «Смешно, что Федун и Зарема еще работают в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23.
– Какова вероятность чемпионства «Спартака»?
– Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них.
Я не верю в них. Чемпионом, конечно же, станет «Зенит». Кстати, Федун и Зарема еще в клубе?
– Да, еще работают.
– Ха-ха, мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают.
- «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
- «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ стал только 10-м.
Источник: «РБ Спорт»