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РПЛ может получить более 230 миллионов рублей от иностранных вещателей

Российская Премьер-лига рассчитывает продать телевизионные права иностранным партнерам.

РПЛ может получить от вещателей из-за границы более 230 миллионов рублей.

Лига намерена сотрудничать с казахстанским контрагентом ТОО «QUEST MEDIA», который займется распространением прав в других странах.

Стороны заключат два договора – для вещания на ЕС и Балканы, а также для стран СНГ и Прибалтики.

Трансляции РПЛ будут показывать на Кипре, в Греции, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Северной Македонии, Косово, Черногории, Словении, Белоруссии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Латвии, Литве и Эстонии.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +665

    SpartakMoskwa 2 минуты назад

    В списке страны 3 эшелона, поэтому деньги и не большие наверное

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