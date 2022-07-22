РПЛ может получить более 230 миллионов рублей от иностранных вещателей

Российская Премьер-лига рассчитывает продать телевизионные права иностранным партнерам.

РПЛ может получить от вещателей из-за границы более 230 миллионов рублей.

Лига намерена сотрудничать с казахстанским контрагентом ТОО «QUEST MEDIA», который займется распространением прав в других странах.

Стороны заключат два договора – для вещания на ЕС и Балканы, а также для стран СНГ и Прибалтики.

Трансляции РПЛ будут показывать на Кипре, в Греции, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Северной Македонии, Косово, Черногории, Словении, Белоруссии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Латвии, Литве и Эстонии.