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Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Иван Игнатьев опубликовал в соцсетях пост, адресованный фанатам московской команды.

«Приветствую всех болельщиков и фанатов «Локомотива». Для меня большая гордость и большой шанс выступать за такой великий клуб.

Я постараюсь сделать все возможное, чтобы радовать вас своей игрой и приносить пользу команде.

Пришло время отложить все прошлое в сторону и двигаться вперед в правильном направлении.

Впереди много работы! Встретимся на стадионе! Вперед, Локо!» – написал 23-летний футболист.

  • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
  • Форвард взял себе 9-й номер.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +23020

    DOCTOR PENALTY 38 минут назад

    Тот самый случай, когда нет слов...

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