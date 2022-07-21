Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Иван Игнатьев опубликовал в соцсетях пост, адресованный фанатам московской команды.
«Приветствую всех болельщиков и фанатов «Локомотива». Для меня большая гордость и большой шанс выступать за такой великий клуб.
Я постараюсь сделать все возможное, чтобы радовать вас своей игрой и приносить пользу команде.
Пришло время отложить все прошлое в сторону и двигаться вперед в правильном направлении.
Впереди много работы! Встретимся на стадионе! Вперед, Локо!» – написал 23-летний футболист.
- Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
- Форвард взял себе 9-й номер.
Источник: «Бомбардир»