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«Валера просто договорился, а я другой человек». Мостовой – о тренерской лицензии Карпина

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему у него до сих пор нет тренерской лицензии.

– Но без тренерской лицензии вас не возьмут – замкнутый круг. Вы в каком году вернулись в Москву?

– В 2013-м.

– Прошло уже девять лет. На категорию А с вашим футбольным прошлым нужно учиться год, на категорию PRO – три с половиной года.

– Там правила меняются каждый год, и каждый год не так, как хотелось бы.

– Это звучит как отмазка.

– Да нет, просто меня близко не подпускают. Кому надо, эту бумажку оформляют автоматом.

Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором.

Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть – и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности.

Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку – теперь он официально тренер. Хотя просто договорился.

– Почему вы не можете договориться?

– Потому что я другой человек. Не могу вот так. Не стараюсь «случайно» оказаться в нужное время в нужном месте. Услышал где-то что-то – сразу побежал просить.

– «Оказаться в нужное время в нужном месте» – это плохо?

– Считаю, не всегда хорошо.

– Чем?

– Тем, что нужно прогибаться. На задних лапочках походить, как это многие делают. Знаю, кто через что проходил и кто с кем общался. И как залез в профессию.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +12

    Житель планетв Земля 11 минут назад

    Ага ты без тренерской лицензии честный и справедливый.
    А все с тренерской лицензии нечестные и несправелдивые.)))

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    Рейтинг: +3787

    Enter2006 17 минут назад

    Много Мостового в последнее время. Карпин тренирует - а ты что делаешь? Балабол в газпрёмТВ.

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    Рейтинг: +1948

    Semushkin Roman Valerievi 18 минут назад

    За то время, сколько Мостовой говорит про эту лицензию, тот же Семак успел отучиться на тренера и 8 трофеев взять)))) А мост вечный нытик. Давно уже получил бы лицензию и показывал уровень( пусть даже в ФНЛ). Аленичев две команды вывел в вышку, Кержаков начинал в Томи, Карпин с Армавира до сборной дорос. Но нет. Зачем? Можно же по 10 лет плакать и отмазываться в интервью))))) Это интереснее))))) Эксперт на матч тв- твой обьективный уровень.

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    Рейтинг: +591

    Mityai90 37 минут назад

    Царь без царя в голове.

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