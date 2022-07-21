«Валера просто договорился, а я другой человек». Мостовой – о тренерской лицензии Карпина

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему у него до сих пор нет тренерской лицензии.

– Но без тренерской лицензии вас не возьмут – замкнутый круг. Вы в каком году вернулись в Москву?

– В 2013-м.

– Прошло уже девять лет. На категорию А с вашим футбольным прошлым нужно учиться год, на категорию PRO – три с половиной года.

– Там правила меняются каждый год, и каждый год не так, как хотелось бы.

– Это звучит как отмазка.

– Да нет, просто меня близко не подпускают. Кому надо, эту бумажку оформляют автоматом.

Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором.

Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть – и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности.

Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку – теперь он официально тренер. Хотя просто договорился.

– Почему вы не можете договориться?

– Потому что я другой человек. Не могу вот так. Не стараюсь «случайно» оказаться в нужное время в нужном месте. Услышал где-то что-то – сразу побежал просить.

– «Оказаться в нужное время в нужном месте» – это плохо?

– Считаю, не всегда хорошо.

– Чем?

– Тем, что нужно прогибаться. На задних лапочках походить, как это многие делают. Знаю, кто через что проходил и кто с кем общался. И как залез в профессию.