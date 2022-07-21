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  • «Валера просто договорился, а я другой человек». Мостовой – о тренерской лицензии Карпина

«Валера просто договорился, а я другой человек». Мостовой – о тренерской лицензии Карпина

21 июля 2022, 20:39
13

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему у него до сих пор нет тренерской лицензии.

– Но без тренерской лицензии вас не возьмут – замкнутый круг. Вы в каком году вернулись в Москву?

– В 2013-м.

– Прошло уже девять лет. На категорию А с вашим футбольным прошлым нужно учиться год, на категорию PRO – три с половиной года.

– Там правила меняются каждый год, и каждый год не так, как хотелось бы.

– Это звучит как отмазка.

– Да нет, просто меня близко не подпускают. Кому надо, эту бумажку оформляют автоматом.

Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором.

Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть – и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности.

Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку – теперь он официально тренер. Хотя просто договорился.

– Почему вы не можете договориться?

– Потому что я другой человек. Не могу вот так. Не стараюсь «случайно» оказаться в нужное время в нужном месте. Услышал где-то что-то – сразу побежал просить.

– «Оказаться в нужное время в нужном месте» – это плохо?

– Считаю, не всегда хорошо.

– Чем?

– Тем, что нужно прогибаться. На задних лапочках походить, как это многие делают. Знаю, кто через что проходил и кто с кем общался. И как залез в профессию.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Mityai90
1658426301
Царь без царя в голове.
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664
1658427443
За то время, сколько Мостовой говорит про эту лицензию, тот же Семак успел отучиться на тренера и 8 трофеев взять)))) А мост вечный нытик. Давно уже получил бы лицензию и показывал уровень( пусть даже в ФНЛ). Аленичев две команды вывел в вышку, Кержаков начинал в Томи, Карпин с Армавира до сборной дорос. Но нет. Зачем? Можно же по 10 лет плакать и отмазываться в интервью))))) Это интереснее))))) Эксперт на матч тв- твой обьективный уровень.
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Enter2006
1658427515
Много Мостового в последнее время. Карпин тренирует - а ты что делаешь? Балабол в газпрёмТВ.
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Ивантеевец
1658429220
Хороший в прошлом игрок - это не индульгенция на всю оставшуюся жизнь. Нелицеприятно высказаться о своем бывшем партнере по команде, завидовать успеху других только потому что они реально прикладывали усилия к достижению поставленных целей, а не сидели и не ждали, что им все на блюдечке принесут....Мудак, просто, обыкновенный завистливый мудак.
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DOCTOR PENALTY
1658431524
Саня, если бы не знал тебя, то подумал бы, что тебе лет 85. Чего ты про Валеру? Если бы у Карпина сейчас не было этой бумажки - он всё-равно Тренер! Один из лучших в России, факт.
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Эмом
1658433126
Мостовому только волосы лаком побрызгать а не комментарии давать, хоть бы прикрыл немного свою зависть.
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партизан84
1658433473
Вот смотрю на окружающий мир и все чаще задумываюсь о необходимости принудительной психиатрической медицины. Там тебе больше 30 полов и их права защищают, здесь адепты плоской земли, тут то за кукол, собак, на самих себе женятся и прочая бесовщина. Ну и конечно футбол тоже часть мира, казалось бы видно что человек не дружит с головой (при всем уважении к футбольным заслугам конкретно этого господина), дайте ему прийти в себя, не трогайте его, может полегчает. Так нет же, все ради хайпа.
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вальтер79
1658433572
мостового понесло последнее время совсем у ветерана фляга свистанула)))
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Vitaga
1658437820
футбол в России превратился в самую коррумпированную сферу. впрочем как и хоккей. везде надо бабло. хотя громкое имя тоже роль играет. Мостовой явно лукавит - мог сделать себе лицензию. мог. но не сделал. в отличие от того же Евсеева или же Аленичева или Тихонова. просто лень было наверное
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ab15488
1658456962
В случае с Карпиным тренерская лицензия реально просто условность и бумажка. Человек поиграл с разными тренерами в разных странах и на различных уровнях. Побеждал и был чемпионом. Ему есть чем поделиться и научить. Другой вопрос - способен ли он обучать. Время показало, что Карпин - способен. Тот же Канчельскис - нет. Мостовой же испугался в свое время ответственности и большого объема работы, потому как тренер это большая физическая и эмоциональная нагрузка. И присоединился к бабкам у подъезда, поливая всех более смелых коллег грязью только за то, что у них хватило смелости.
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