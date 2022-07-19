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Иван высказался о переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» Иван прокомментировал свой трансфер в петербургский клуб.

– Я очень счастлив стать частью «Зенита» – европейского клуба, известного во всем мире. Сделаю все, чтобы сполна воспользоваться этой возможностью, и покажу здесь лучшее, на что способен!

– Вы подписали арендное соглашение с петербуржцами на один год. Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это очень большой и важный шаг для меня. Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны.

Так что для меня это серьезный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него.

– Что вы знали о «Зените» до этого лета?

– «Зенит» – большой европейский клуб с богатой историей, самый титулованный клуб России, многократный чемпион.

И я надеюсь, что буду достойно представлять его и моих новых партнеров, чтобы добавить к уже выигранным новые трофеи. Чтобы его будущее было еще ярче прошлого!

  • Иван перешел в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса».
  • Он стал первым бразильским вратарем в истории клуба.
  • Голкипер взял себе 1-й игровой номер.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1707

    fakeid 16 минут назад

    фамилия не сможет повлиять на лимит, но идея хорошая. в любом случае, пожелаем удачно посидеть на лавке под одоевским и через год вернуться обратно. хотя, если ему доверят провести пару-тройку матчей в кубке россии, то, возможно, на него выйдут условные крылья или торпеда. или даже сам факел.

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    Рейтинг: +648

    Fju-2 18 минут назад

    "«Зенит» – большой европейский клуб с богатой историей, самый титулованный клуб России"

    Спровоцировал возгорания в белокаменной!))

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