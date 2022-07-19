Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал подписание Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев охарактеризовал новичка команды Густаво Мантуана, пришедшего из «Коринтианса».

«Только что закончили оформление, подписан контракт на один сезон на базе арендного соглашения с правом выкупа.

С завтрашнего дня он продолжит в клубе восстановительные процедуры, надеемся скоро увидеть его в общей группе. Все будет зависеть от того, когда он присоединится к общей группе и как быстро он сможет выигрывать право на выход на поле.

Он отличается тем, что он игрок разносторонний, играл и левого крайнего, и под нападающими, и играл правого крайнего защитника, так что у него уже есть разносторонний опыт игры, такое разнообразие случайным не бывает, поэтому будем ждать его на поле», – сказал Медведев.