Робсон назвал три причины своего ухода из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон рассказал, почему он покинул московский клуб в конце 2001 года.

– Я уходил из клуба по нескольким причинам. Во-первых, мне хотелось сменить обстановку. Во-вторых, условия в Японии были лучше, чем в «Спартаке».

В-третьих, тренер Вячеслав Грозный, наверное, это делал непреднамеренно, но любил говорить, что в клубе образовалась «африканская мафия». Африканец там был один, но все равно.

Всем нам, темнокожим игрокам, это не очень нравилось. Пусть это было в форме шутки, но действовало на подсознание.

– Почему Грозный так делал?

– Не знаю. До него такого никогда не было. Сейчас ситуация в России, насколько я вижу, совсем другая. Раньше были проявления расизма.

– Например?

– Слышал, что, когда ЦСКА играл в Москве, темнокожие боялись выходить на улицу, чтобы не попасть под буйных фанатов.

– С вами такого не было?

– Было. Но не с болельщиками. Чувствовал такое отношение на улице. Единичные случаи.

– Что за случаи? Косые взгляды и неприятные вопросы?

– Взгляды, да. Мне кажется, даже мысли и желание ударить.