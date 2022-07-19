Робсон назвал три причины своего ухода из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон рассказал, почему он покинул московский клуб в конце 2001 года.
– Я уходил из клуба по нескольким причинам. Во-первых, мне хотелось сменить обстановку. Во-вторых, условия в Японии были лучше, чем в «Спартаке».
В-третьих, тренер Вячеслав Грозный, наверное, это делал непреднамеренно, но любил говорить, что в клубе образовалась «африканская мафия». Африканец там был один, но все равно.
Всем нам, темнокожим игрокам, это не очень нравилось. Пусть это было в форме шутки, но действовало на подсознание.
– Почему Грозный так делал?
– Не знаю. До него такого никогда не было. Сейчас ситуация в России, насколько я вижу, совсем другая. Раньше были проявления расизма.
– Например?
– Слышал, что, когда ЦСКА играл в Москве, темнокожие боялись выходить на улицу, чтобы не попасть под буйных фанатов.
– С вами такого не было?
– Было. Но не с болельщиками. Чувствовал такое отношение на улице. Единичные случаи.
– Что за случаи? Косые взгляды и неприятные вопросы?
– Взгляды, да. Мне кажется, даже мысли и желание ударить.
- Робсон – 1-й легионер «Спартака» из дальнего зарубежья.
- Он выступал за москвичей с 1997 по 2001 год. Провел 148 матчей и забил 48 голов.
- Бразилец 5 раз выиграл со «Спартаком» чемпионат России и 1 раз – Кубок России.