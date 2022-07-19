В «Локомотиве» рассказали, когда Жемалетдинов вернется на поле после операции на ахилле

Директора по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа рассказал о состоянии полузащитника Рифата Жемалетдинова, который перенес операцию на ахилловом сухожилии и выбыл на 7-9 месяцев.

«Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше. Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.

Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно.

Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий», – сказал Рентериа.