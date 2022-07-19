Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

В «Локомотиве» рассказали, когда Жемалетдинов вернется на поле после операции на ахилле

Директора по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа рассказал о состоянии полузащитника Рифата Жемалетдинова, который перенес операцию на ахилловом сухожилии и выбыл на 7-9 месяцев.

«Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше. Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.

Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно.

Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий», – сказал Рентериа.

  • В прошлом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.

Новости по теме
Жемалетдинов успешно перенес операцию. Он не сыграет в 2022 году 2
«Локомотив» не будет искать замену Жемалетдинову. Комппер может сменить схему
Семин высказался о серьезной травме Жемалетдинова
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11