Жемалетдинов успешно перенес операцию. Он не сыграет в 2022 году

«Локомотив» дал официальный комментарий по поводу состояния здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова.
Футболист получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия и выбыл на 7-9 месяцев.
«Сегодня, 30 июня, Жемалетдинов был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста.
Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведeт в клинике, где будет начат первый этап реабилитации.
Здоровья, Рифат! Ждeм твоего скорейшего восстановления», – говорится в заявлении клуба.
- В прошлом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
Источник: сайт «Локомотива»