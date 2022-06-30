Жемалетдинов успешно перенес операцию. Он не сыграет в 2022 году

«Локомотив» дал официальный комментарий по поводу состояния здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова.

Футболист получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия и выбыл на 7-9 месяцев.

«Сегодня, 30 июня, Жемалетдинов был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста.

Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведeт в клинике, где будет начат первый этап реабилитации.

Здоровья, Рифат! Ждeм твоего скорейшего восстановления», – говорится в заявлении клуба.