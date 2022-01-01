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Жемалетдинов успешно перенес операцию. Он не сыграет в 2022 году

«Локомотив» дал официальный комментарий по поводу состояния здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова.

Футболист получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия и выбыл на 7-9 месяцев.

«Сегодня, 30 июня, Жемалетдинов был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста.

Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведeт в клинике, где будет начат первый этап реабилитации.

Здоровья, Рифат! Ждeм твоего скорейшего восстановления», – говорится в заявлении клуба.

  • В прошлом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +331

    Stavr007 20 минут назад

    а почему это не в рф операция? почему у пендосов ?

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