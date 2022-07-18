Шиманьски близок к переходу в голландский клуб

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в Нидерландах.

23-летний футболист близок к переходу в «Фейеноорд». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.

По информации польского журналиста Томаша Влодарчика, речь идет о годичной аренде с правом последующего выкупа.

Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в роттердамском клубе на этой неделе.