Шиманьски близок к переходу в голландский клуб

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в Нидерландах.
23-летний футболист близок к переходу в «Фейеноорд». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.
По информации польского журналиста Томаша Влодарчика, речь идет о годичной аренде с правом последующего выкупа.
Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в роттердамском клубе на этой неделе.
- Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в конце мая.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
- За 3 сезона в команде хавбек забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
Источник: твиттер Томаша Влодарчика