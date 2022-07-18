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Шиманьски близок к переходу в голландский клуб

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в Нидерландах.

23-летний футболист близок к переходу в «Фейеноорд». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.

По информации польского журналиста Томаша Влодарчика, речь идет о годичной аренде с правом последующего выкупа.

Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в роттердамском клубе на этой неделе.

  • Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в конце мая.
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
  • За 3 сезона в команде хавбек забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.

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Источник: твиттер Томаша Влодарчика

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