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Тарханов указал на главную проблему «Спартака»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил игру «Спартака» в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

– В Грозном «Спартак» смотрелся лучше, чем в Суперкубке?

– Конечно! Это касается и контроля мяча, и количества обостряющих передач. Не забывайте – весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали.

Да и с «Зенитом» не провалились – просто все делали очень медленно. Мне кажется, главная проблема «Спартака» – опорная зона.

– Неужели?

– Понимаете, сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев... Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы.

Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями. Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю.

  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».
  • Матч состоится 23 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16511

    житель СПб 29 минут назад

    Не понятно. Не согласен. Он что, в тренеры Спартака напрашивается?

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    Рейтинг: +14819

    NewLife 45 минут назад

    Соглашусь по Зобнину и Умярову.

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