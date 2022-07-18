Тарханов указал на главную проблему «Спартака»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил игру «Спартака» в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

– В Грозном «Спартак» смотрелся лучше, чем в Суперкубке?

– Конечно! Это касается и контроля мяча, и количества обостряющих передач. Не забывайте – весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали.

Да и с «Зенитом» не провалились – просто все делали очень медленно. Мне кажется, главная проблема «Спартака» – опорная зона.

– Неужели?

– Понимаете, сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев... Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы.

Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями. Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю.