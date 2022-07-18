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«Игра «Краснодара» – провал. Сафонов – лучший вратарь РПЛ». Сторожук – о 2:2 с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о ничьей с «Факелом» (2:2) в 1-м туре РПЛ.

«Наверное, повезло нам больше, хотя, забей мы пенальти… Ну, я думаю, что мы на победу не наиграли. Команда очень плотно оборонялась. Объективно, сегодня вратари герои матча. Матвей Сафонов сегодня доказал, что он лучший вратарь чемпионата, надо его поблагодарить.

Надо работать, другого пути нет. Мы знали, что будет непросто. Тем более, сейчас есть те ребята, которые только вливаются в команду, все в неоптимальном состоянии.

Второй тайм — это элементарная невнимательность. Что первый, что второй тайм — это провал. Будем разбираться. Надо выходить с первой до последней минуты сконцентрированными», — сказал Сторожук.

  • «Факел» сыграл в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
  • На 45+2 минуте у «Краснодара» не реализовал пенальти форвард Джон Кордоба.

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Источник: «Матч ТВ»

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