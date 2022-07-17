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Полиция арестовала болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец

Болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец на игре Первой лиги с «Родиной» (2:0), задержала полиция.

«В сопровождении сотрудников полиции он был доставлен в 7-ю городскую больницу, где ему наложили гипс.

Затем его отвезли в отдел и арестовали на сутки за «нарушения правопорядка». Написать заявление на противоправные действия стюардов он пока не смог. Реакции от клуба или стадиона пока нет.

Что стало причиной стычки – непонятно (на видео нет момента начала конфликта). Как объяснил мне сам болельщик, во время матча он хотел перейти на другой сектор (якобы по ошибке сел не туда). В перерыве игры он рассказал, что его душили , а когда скручивали – сломали палец, помогли ему отбиться другие фанаты.

Парня зовут Тимур, приехал с другом из Зеленодольска, много лет болеет за клуб и стабильно приобретает сезонный абонемент. Ужасная ситуация, надо разбираться, кто виноват», – написал журналист Владислав Зимагулов в телеграме.

  • Это был 1-й матч «Рубина» в Первой лиге за 20 лет.
  • «Рубин» – самая богатая команда Первой лиги.

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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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17.07.2022 23:48
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